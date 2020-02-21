Де святкувати Масляну у Києві: усі події та локації

Традиційно перед Великим постом, в Україні відзначатимуть Масляну - .з 24 лютого до 1 березня. Якщо ви й досі не визначились, куди піти на Масляну, Афіша 24 підкаже вам, де у Києві найсмачніші млинці та найгучніші народні гуляння.

Зустрічати весну Масляною (або Масницею чи Колодієм, як ще називають це свято) – давня слов’янська традиція, коріння якої сягають аж дохристиянських часів. Щоправда, зараз майже усі сакральні ритуали втратили вагу, а головне, за що ми всі любимо це свято – це смачні млинці.

Цьогоріч Масляна триватиме з 24 лютого до 1 березня – одразу після почнеться Великий піст. Гарно відсвяткувати Масляну, до речі, здавна вважається хорошою прикметою – значить, рік буде ситим та врожайним. А ще у це свято не можна сидіти вдома – це не просто поганий тон, а й порушення давніх традицій святкування. Тож збирайтесь усієї родиною і разом з друзями та близькими доєднуйтесь до масштабних народних гулянь, яких у Києві цьогоріч буде достатньо.

Перелік подій на Масляну в Києві

Національний музей народної архітектури та побуту України "Пирогово"

Коли: 29 лютого – 1 березня, з 13:00

Де: вул. Академіка Тронька

Вартість: від 15 грн, діти до 7 років – безкоштовно

Святкова афіша Масниці у Музеї Пирогово

Давнє українське свято "Масниця. Колодій" тут святкують вже понад 20 років. З 13:00 на сільських вулицях музею розпочнуться святкові дійства: зі Слобожанщини до поля з Кострубатим дідом рухатимуться учасники та гості свята, на вулиці Наддніпрянського села жіноцтво розважатиметься піснями і в’язатиме молоді колодки. На сцені фольклорні колективи Черкащини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Хмельниччини будуть показувати збережені та відновлені старовинні обряди на Запусти, як ще називали це свято.

Протягом дня молодь та всі бажаючі візьмуть участь у народних забавах "Перетягування каната", "Збивання з колоди", чоловіки мірятимуться силою рук, плечей тощо. Проведуть і майстер-клас з народного танцю та багато цікавих конкурсів. І звичайно, наприкінці свята, після 16 години, запалає символ зими "Кострубатий дід" і, через очищення полум’ям, підготує всіх до весни і до нового в житті цього року.

Запальна Масляна на ВДНГ

Коли: 29 лютого – 1 березня, з 12:00

Де: ВДНГ (пр. Академіка Глушкова, 1)

Вартість квитків: безкоштовно

Цих вихідних на ВДНГ ви зможете поласувати млинцями з будь-якої начинкою

До Масляної ВДНГ прикрасять снопами сіна, солом'яними фігурами тварин і різнокольоровими стрічками. У самому центрі головної площі встановлять п'ятиметрове опудало – символ Зими, що йде. Для найменших гостей обладнують лабіринт із соломи, а для гостей старшого віку – зону українських забав. І звичайно, можна скуштувати найсмачніші млинці з різноманітними начинками

А ще тут можна буде послухати популярних українських артистів. Гостями музичного свята стануть Артур Боссо, GROSU, Олег Кензов, Оля Цибульська, Гайтана, Павло Зібров, групи AVIATOR та ТІК. Початок концертів о 16:00. В інший час на сцені ВДНГ виступатимуть фольклорні колективи, етно-рок гурт DrymbaDaDzyga. Завершенням свята увечері 1 березня стане вогняне шоу та урочисте спалення опудала зими.

Дізнайтесь більше! Запальна Масляна на ВДНГ: безкоштовний концерт, народні забави та млинці

Парк Київська Русь

Коли: 29 лютого – 1 березня, з 13:30

Де: Обухівський район, Київська область, с. Копачів

Вартість квитків: від 80 грн

У Києвській Русі вже готові зустрічати гостей для святкування Масниці

У Древньому Києві Масляну масштабно святкуватимуть за стародавніми традиціями та обрядами. Тут проходитиме яскрава програма із спецефектами та вогняним шоу (в суботу), катанням на конях, в санях чи каретах, карколомними кінно-трюковими шоу, різноманітними іграми та конкурсами. Для кожного – млинці з найрізноманітнішими начинками, слов’янські настоянки та різноманітні ласощі досхочу. А найголовніше – саме тут спалюватимуть найбільше в Україні опудало.

Розпочнеться дійство із зустрічі князя, видовищних кінних виступів та розважальної театральної програми. Після чого гості стануть учасниками масляничного вертепу давньословянською мовою та святкових частувань від князя. Далі на них чекатиме ритуал "Колодій", подарунки на масляничних стовпах, хороводи та конкурси, стрільба з требушета вогняними ядрами, спалювання опудала і вогняне шоу. І все це – в унікальній атмосфері Древнього Києва.

Козацький Колодій у Мамаєвій Слободі

Коли: 29 лютого – 1 березня, з 12:00

Де: вул. Михайла Донця, 2

Вартість квитків: від 100 грн

Головною святковою стравою на Колодія у Мамаєвій Слободі стануть вареники із сиром

У Мамаєвій Слободі вирішили відновити давні українські традиції Колодія та відмовитись від "російських" млинців та спалення опудала "зими". А головною стравою саме українського Колодія були вареники з сиром та сметаною. Не просто так же ж у народі побутувало прислів‘я "Чекайте вареники, прийде і на вас Масниця"!

Тож тут буде дуже багато вареників із сиром, сирників, налисників з сиром , сирних бабок, печених у печі яблук з сиром та медом, різні пундики й хмільні наливки – вишняк, слив’янка, дулівка, медовуха, гарячий з прянощами мусулєс (наш козацький аналог глінтвейну), гурти жартівливих дівчат, троїсті музики та козаки верхи на конях й запряжених кіньми возі, допоможуть вам усією родиною поринути у самобутню атмосферу козацької Наддніпрянщини.

Парк Феофанія

Коли: 29 лютого – 1 березня, з 13:00

Де: вул. Академіка Лебедєва, 32

Вартість квитків: 30 грн

Святкування у Феофанії розпочнуться о 13-й годині

Традиційне святкування Масниці тут почнеться о 13:00. На гостей парку очікують веселі розваги для дітей і дорослих, бої на мішках, перетягування канату, народні атракціони. А ще – концерт під відкритим небом за участю фольклорних колективів і хороводи і танці навколо святкового багаття. Підготували у Феофанії і спеціальну дитячу програму. Найменших відвідувачів чекатимуть багато безкоштовних зон, де вони зможуть взяти участь у анімаційній програмі та майтер-класах.

І звичайно, поруч з дитячими майданчиками і сценою знаходяться кафе під відкритим небом, де ви зможете пригоститись смачними стравами української кухні: вареничками та млинцями із різними смаками, стравами-гриль, натуральними ковбасками, та корисним трав'яним чаєм.