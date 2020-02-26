Monatik разом зі своєю командою записав гімн шоу Голос країни – відео

Відео на пісню "Наш голос" знімали на даху Київської фортеці із видом на "Олімпійський" – головний стадіон країни, який минулого року підкорив зірковий тренер.

Коли: 23 травня - 20 червня

Де: Харків, Дніпро, Одеса

Вартість квитків: від 399 грн, у продажу на Concert.ua

Якщо ви слідкуєте за телевізійним вокальним шоу "Голос Країни", то знаєте, що цієї неділі один з тренерів Діма Монатік повністю зібрав свою команду. На честь цього артист разом із обраними ним вокалістами записав композицію, яка вже стала неофіційним гімном проєкту. До речі, відео на пісню "Наш голос" знімали на даху Київської фортеці з видом на НСК "Олімпійський" – знакове для Monatik місце, адже минулого літа артист підкорив головний майданчик країни зі своїм приголомшливим шоу Love It Ритм.

На пам'ять ми вирішили зафіксувати нас молодими і перспективними. З різними тембрами, різними поглядами, але з одним меседжем! “Якщо замерзло все всередині і кругом, відчуй тепло, відчуй наш голос!”

– Monatik

Дивитись відео Команда MONATIK 2020 — Наш голос:

"Це раптова зустріч абсолютно різних людей зі своїми історіями, досвідом і мріями, які об'єднали їх в одну #КомандаMONATIK 2020! Однозначно талановиті, неможливо цікаві, ви прагнете до своїх цілей! Неймовірний склад. Хлопці й дівчата, ви приголомшливі і шалено круті. Спасибі, що вибрали мене своїм тренером", - звернувся артист до своїх підопічних. Тож протягом наступних кількох тижнів спостерігатимемо, чи вдасться головній українській поп-зірці Monatik з одним зі своїх вокалістом перемогти у 10-му ювілейному сезоні "Голосу країни".

До речі, після закінчення шоу засиджуватись у кріслі Monatik не збирається. У 2020-му артист повертається на стадіони із Made with love and rhythm show. 23 травня – стадіон "Метеор", Дніпро; 5 червня – стадіон "Металіст", Харків; 20 червня – стадіон "Чорноморець", Одеса.