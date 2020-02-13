Мультиплатиновий гурт X Ambassadors випустив баладу про кохання

"Все звучить, як пісня про кохання" – співає у новому треку вокаліст Сем Харріс під акомпанемент фортепіано. І це чудовий реліз напередодні Дня Святого Валентина!

Коли: 16 березня 2020 року

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 990 грн, у продажу на Concert.ua

Американська поп-рок група X Ambassadors презентувала нову пісню Everything Sounds Like A Love Song. Нова композиція увійде до майбутнього ЕР гурту, що побачить світ вже 6 березня. Це готовий радіохіт, що відсилає нас до популярних джазових стандартів 60-70 років. І ви можете послухати його прямо зараз.

Слухати X Ambassadors – Everything Sounds Like A Love Song:

"Everything Sounds Like A Love Song – це пісня про те, як сумувати за коханням у вашому житті. Коли все, що ви бачите, чуєте і відчуваєте, нагадує вам про неї. Вона про те, як боляче спостерігати за красою, коли ваше серце розбите. Ніби увесі Всесвіт просто жартує над вами", – розповідає вокаліст X Ambassadors Сем Харріс.

За словами музикантів, натхненням для них стали їхні улюблені виконавці – Арета Франклін, Марвін Гай, Рей Чарльз, Джо Кокер, The Band та The Staples Singers.

Нині X Ambassadors перебувають у турі по Австралії та Новій Зеландії. Згодом група відправиться до Європи – і зокрема завітає до України. Через два роки після успішного дебюту у нашій країні, поп-рок тріо привезе до Києва свою нову платівку Orion.