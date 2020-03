Музична премія YUNA 2020 оголосила нову дату проведення

Через карантин та обмеження масових заходів нагородження відбудеться у травні. Участь у святковому концерті візьмуть MÉLOVIN, MARUV, MONATIK, Artem Pivovarov, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash, KRUTЬ та ще декілька українських артистів.

Коли: 26 травня 2020 року

Де: Палац "Україна" (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 449 грн, у продажу на Concert.ua

Церемонія нагородження Національної музичної премії YUNA 2020 відбудеться 26 травня. Святковий концерт мав пройти 24 березня, проте потрапив під обмеження проведення масових заходів через національний карантин. Місце залишається незмінним – київський палац "Україна". Усі придбані раніше квитки залишаються дійсними.

Премія YUNA — грандіозна подія, до якої ми всією командою готуємося цілий рік! Окрім нас готуються й артисти: цьогоріч на сцені палацу Україна глядачі побачать 12 виступів. Тому ми намагалися оперативно узгодити максимально зручну для всіх артистів дату. Дякуємо усім, хто з нами. YUNA must go on!

– прокоментував генеральний продюсер премії Павло Шилько.

Вже відомо, що на премії виступлять MÉLOVIN, MARUV, MONATIK, Artem Pivovarov, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash та KRUTЬ. Ще декількох артистів, які вийдуть на сцену 26 травня, організатори оголосять протягом березня. Серед цьогорічних номінантів – Антитіла, Бумбокс, Макс Барських, The HARDKISS, Время и Стекло та інші.

До речі, 9 березня пройшла пре-паті премії, на якій оголосили переможців в 4 номінаціях. Статуетки вже отримали Аlyona Аlyona, MONATIK, Alina Pash, Луна та MARUV.