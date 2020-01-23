Музична премія YUNA назвала 20 знакових українських пісень за 20 років

Серед переможців – композиції Океану Ельзи, Тіни Кароль, LOBODA, MONATIK та KAZKA. Сама премія відбудеться 24 березня 2020 року у Палаці "Україна".

Коли: 24 березня 2020 року

Де: Палац “Україна” (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 390 грн, у продажу на Concert.ua

Організатори Національної музичної премії YUNA оголосили список композицій, що перемогли у спецпроекті "20 знакових пісень за 20 років". Спочатку оргкомітет премії сформував лонг-лист, що містив у собі майже 80 треків українських виконавців, виданих у період з 1 січня 2000 року до 31 жовтня 2019 року. І у підсумку десять експертів премії обрали наступну двадцятку переможців:

Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)

Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)

Ірина Білик – Снег (2003)

Софія Ротару – Одна калина (2004)

Руслана – Дикі танці (2004)

Океан Ельзи – Без бою (2005)

Тіна Кароль – Выше облаков (2005)

Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе (2006)

Бумбокс – Вахтерам (2007)

SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)

Потап и Настя – На районе (2008)

Іван Дорн – Стыцамен (2010)

LOBODA – 40 градусов (2012)

The HARDKISS – Make-Up (2012)

Оля Полякова – Шлепки (2013)

ONUKA – Misto (2014)

Время и Стекло – Имя 505 (2015)

Джамала – 1944 (2016)

MONATIK – Кружит (2016)

KAZKA – Плакала (2018)

“Ми попросили експертів оцінювати пісні не за принципом власного смаку, а враховуючи насамперед масштаб впливу цих творів на українську сцену загалом або її окремі жанри, а також соціальну вагу композицій. У цьому сенсі підсумковий список, я вважаю, добре відображає головні віхи за 20 останніх років. Звичайно, у ньому могло бути і 50 пісень, але це призвело б до розмивання самої суті спецпроекту – відзначити найголовніше”, – говорить співзасновник та генпродюсер премії YUNA Павло Шилько.

До експертної групи, окрім самого Павла Шилька, увійшли телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, засновник квиткового оператора Concert.ua Дмитро Феліксов, музичний оглядач Ігор Панасов та інші. Протягом лютого усі виконавці 20-ти пісень-переможців отримають спеціальні нагороди від оргкомітету YUNA.

Дев'ята церемонія премії YUNA відбудеться 24 березня 2020 року у київському Палаці "Україна" і традиційно збере всіх найкращих артистів українського шоу-бізнесу. У цей вечір експертне журі оголосить переможців у номінаціях “Кращий виконавець”, “Краща виконавиця”, “Пісня року”, “Альбом року”, “Відкриття року” тощо. На сьогодні найуспішнішими виконавцями за 9-річну історію YUNA є The Hardkiss (11 нагород), Джамала (8) та MONATIK (7). Загалом лауреатами премії ставали біля 50 гуртів та сольних артистів, композиторів, кліпмейкерів та продюсерів.