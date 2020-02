My Chemical Romance вперше виступлять в Україні

Рок-гурт, що нещодавно знову зібрався після довгої паузи, зіграє у перший день UPark 2020.

Культова американська рок-група My Chemical Romance – перший хедлайнер фестивалю UPark 2020. Гурт, що повернувся після шестирічного мовчання, очолить головну сцену UPark Festival 9-го липня. Перші квитки з’являться у продажу 5-го лютого.

My Chemical Romance стали відомі в першу чергу завдяки своїм альбомам Three Cheers for Sweet Revenge (2004), що приніс комерційний успіх гурту, та The Black Parade (2006), що підніс їх до статусу культовості. Платинові платівки, солдаути по всьому світу, пісні у голівудських блокбастерах, звання головної групи покоління – за часи свого існування MCR записали чотири студійні альбоми і почали працювати над п’ятим, проте зненацька 22 березня 2013 року гурт оголосив про розпад.

Дивитись відео My Chemical Romance – Welcome To The Black Parade:

Та ось минулої осені My Chemical Romance оголосили реюніон, а згодом відіграли перший концерт та випустили першу за довгий час нову пісню. Ажіотаж навколо повернення легендарної групи не вщухає – їхній культовий альбом The Black Parade повернувся до топ-200 найкращих платівок у історії музики за версією Billboard, а квитки на концерти розлітаються за хвилини.

Цьогоріч UPark Festival 2020 відбудеться вже вчетверте і пройде на території Sky Family Park у Києві. Раніше на фестивалі виступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars та інші.