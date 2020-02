На Atlas Weekend виступить британський дует Oh Wonder

За кілька років свого існування мелодійні поп-зірки встигли виступити у 45-ти країнах світу, проте до України вони завітають вперше.

Коли: 8-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 3200 грн, у продажу на Concert.ua

Лондонський інді-поп дует Oh Wonder вперше приїде до України – музиканти поповнили цьогорічний лайнап фестивалю Atlas Weekend. До Києва вони привезуть свій третій реліз – альбом No One Else Can Wear Your Crown, що побачить світ вже 7 лютого 2020 року.

Oh Wonder дебютували у 2015-му році з першим однойменним альбомом, що став справжньою сенсацією – вже за тиждень після релізу дует рушив у повністю розпроданий тур до Лондона, Парижа, Нью-Йорка та Лос-Анджелеса. За п’ять років Oh Wonder відіграли у 45-ти країнах, проте до України приїдуть вперше.

Слухати Oh Wonder – Without You:

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.