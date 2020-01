На Atlas Weekend виступить dj Flux Pavilion: він працює зі Skrillex, Jamiroquai та MIA

Flux Pavilion – один з найкращих дабстеп-діджеїв світу, його семпли використовують Каньє Вест та Jay-Z.

Коли: 8-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 2900 грн, у продажу на Concert.ua

Atlas Weekend 2020 оголосив нового учасника електронної сцени – це британський діджей і музичний продюсер Flux Pavilion. Окрім власного лейблу та першої платівки, записаної у 19 років, музикант може похизуватись сотнями мільйонів переглядів на YouTube та виступами на топових світових фестивалях Coachella, EDC, Glastonbury, Reading Festival.

Ба більше – семпли Flux Pavilion використали для своєї пісні американські хіп-хопери Kanye West та Jay-Z, а сам діджей робить ремікси для Skrillex, Jamiroquai та MIA. Крім того, продюсер написав саундтреки до відеоігор Need for Speed: Most Wanted (Double Edge) і Saints Row IV (Blow The Roof). А у кілька років тому спеціально для The Walt Disney Company Flux Pavilion зробив ремікс на Rebels Theme – саундтрек до мультсеріалу "Зоряні війни: Повстанці".

Слухати Flux Pavilion - I Can't Stop:

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.