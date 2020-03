На Atlas Weekend виступить метал-гурт Motanka

9 липня українські резиденти лейблу Napalm Records запалять на одній зі сцен фестивалю.

Коли: 7-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 1300 грн, у продажу на Concert.ua

Легенди найбільшого світового фестивалю важкої музики Wacken Open Air українські містичні металісти Motanka додались до цьогорічного лайнапу Atlas Weekend. Потужні рокери виступатимуть на фестивалі 9 липня – у один день із Two Door Cinema Club, Of Monsters And Men, Anthrax та Alyona Alyona.

Motanka – український метал-гурт, що утворився у 2015 році в Луцьку. Група грає в жанрі містичний метал та використовує у живих виступах українські етнічні інструменти — цимбали та окарину. Два роки тому Motanka перемогла на W:O:A Metal Battle 2018 (2nd Winner) в рамках найбільшого фестивалю важкої музики в світі Wacken Open Air. У грудні 2018 музиканти підписали контракт з одним із найбільших метал-лейблів світу Napalm Records, де минулого року відбувся реліз їхнього першого однойменного альбому.

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. Серед вже оголошених артистів – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker та інші.