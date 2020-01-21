На Atlas Weekend виступлять потужні італійці Wind Rose

Хеві-метал гурт з Пізи повертається до України з новим альбомом Wintersaga.

Коли: 8-12 липня

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 2900 грн, у продажу на Concert.ua

Чергове поповнення лайнапу Atlas Weekend — до вже оголошених артистів додався італійський фолк хеві-метал гурт Wind Rose. І це їх перший концерт в Україні за 7 років — востаннє рокери були у нас аж у 2013-му.

До Києва Wind Rose привезуть свій найсвіжіший реліз — альбом Wintersaga, що вийшов 27 вересня минулого року на лейблі Napalm Records. Як і три попередні роботи гурту, великим натхненням для Wintersaga стала творчість автора “Володаря перснів” Джона Роналда Руела Толкіна. Тож побачити, як саме італійський фолк та хеві-метал переплітаються з історією про Фродо, зможете вже цього літа.

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.