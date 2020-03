На фестивалі Atlas Weekend виступить дівоча поп-панк група "кис-кис"

Нові героїні сучасної молоді вийдуть на одну з фестивальних сцен 11 липня.

Коли: 7-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 1300 грн, у продажу на Concert.ua

Попри складну ситуацію із концертами в Україні, фестиваль Atlas Weekend має тверді наміри відбутись і продовжує оголошувати нові імена. Тож у цьогорічному лайнапі – дівочий поп-панк гурт "кис-кис".

"кис-кис" – це дует, що складається з вокалістки Соні та барабанщиці Аліни. За менш ніж два роки співпраці дівчата встигли випустити дебютний альбом "Юность в стиле панк" та ЕР "Магазин игрушек для взрослых", пісні з яких миттєво ставали хітами. До речі, сьогодні дівчата випустили трек, присвячений карантину – і ви можете послухати його просто зараз.

Слухати "кис-кис" – Карантин:

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. Серед вже оголошених артистів – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker та інші.