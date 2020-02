На фестивалі Atlas Weekend виступить поп-зірка Еліс Мертон

Співачка та володарка нагороди European Border Breakers Award вперше приїде з концертом до України.

Коли: 7-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 3200 грн, у продажу на Concert.ua

Музичний фестиваль Atlas Weekend 2020 оголосив ще одного учасника – німецьку поп-співачку Alice Merton. Володарка нагороди European Border Breakers Award та засновниця власної студії звукозапису, чий перший сингл став мультиплатиновим у багатьох європейських країнах, виступить у передостанній день фесту – 11 липня.

Вперше Еліс Мертон заявила про себе як співачка і композитор альбому The Book of Nature групи Fahrenhaidt. У 23 роки вона отримала щорічну нагороду нових талантів в номінації "Акустик поп" та заснувала свою власну звукозаписну компанію, де і записала свій перший сольний сингл No Roots. На написання No Roots Мертон надихнули нескінченні переїзди і думка про те, що вона ніде не відчуває себе як вдома.

Слухати Alice Merton – No Roots:

Дебютний альбом Еліс Мертон Mint вийшов у січні 2019 року. А вже восени співачка сіла у тренерське крісло німецької версії вокального телешоу "Голос" – і стала першою жінкою-тренером, що перемогла у ньому. Наразі Мертон відправляється у майже повністю розпроданий європейський тур, а вже влітку вперше завітає до України.

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.