На фестивалі UPark виступить панк-група Neck Deep

Британські панки відкриють фестивальну сцену 9 липня – у один день з My Chemical Romance та Sum 41

Коли: 9 липня 2020 року

Де: Sky Family Park (пр-т Романа Шухевича, 2т)

UPark Festival 2020 назвав свого третього учасника – ним стала британська поп-панк група Neck Deep. Музиканти зіграють у Києві в один день з легендарною американською рок-групою My Chemical Romance та канадськими панками Sum 41.

Історія Neck Deep почалась у 2012-му, коли вокаліст Бен Барлоу зустрів колишнього вокаліста групи Ллойда Робертса. Разом вони записали і виклали пісню What Did You Expect? Назва гурту при цьому з’явилась сама собою – завдяки пісні Crucial Dudes – Boom, Roasted. Після того, як перша пісня несподівано сподобалась аудиторії, знайшлись і інші музиканти – і тоді вже сформована група почала активно записувати нові треки на горищі у Бена Барлоу. Аж поки у 2013-му мрія Neck Deep не стала реальністю – на них звернув увагу американський лейбл Hopeless Records.

Читати також: My Chemical Romance вперше виступлять в Україні

У дискографії Neck Deep три студійних альбома – Wishful Thinking (2014), Life's Not out to Get You (2015) та The Peace and the Panic (2017). Останній був записаний у непрості для гурту часи – з нього пішов вокаліст Ллойд Робертс, а у другого вокаліста Бена Барлоу помер батько. Весь свій травматичний досвід Барлоу помістив у пісню 19 Seventy Sumthin. Згодом музикант зізнався, що запис альбому став для нього найкращою терапією. "Це було підсумком нашого тодішнього стану. Дуже прямолінійне повідомлення – нафіг це все лайно, давай просто щось зробимо для себе, поки наш час ще не вийшов", – говорить Бен Барлоу.

Слухати Neck Deep – In Bloom:

Цьогоріч UPark Festival 2020 відбудеться вже вчетверте і пройде на території Sky Family Park у Києві. Раніше на фестивалі виступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars та інші.