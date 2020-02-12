Нацвідбір Євробачення 2020: Данилко та Дроздов відповіли хейтерам — відео

Віталій Дроздов пояснив, чому для нього Jerry Heil за енергетикою схожа на Біллі Айліш, а Андрій Данилко розповів про своїх фаворитів Євробачення.

Після завершення прямого ефіру першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020 онлайн-журнал СЛУХ традиційно дав членам журі почитати коментарі користувачів соцмереж. Андрій Данилко та Віталій Дроздов відповіли на питання та зауваження хейтерів, а ще — прокоментували виступи учасників.

"У цього колективу мільйон переглядів? У котів, які сміються, по 20 мільйонів переглядів, але ж вони по гастролях не їздять, на відбір не приходять", — Андрій Данилко.

Дивитись відео Данилко і Дроздов відповідають хейтерам:

З відео ви дізнаєтесь, хто такий водій Міша, чому Jerry Heil — наша Біллі Айліш, що не так з піснею Катя Chilly та що потрібно для перемоги на Євробаченні. А ще — реакцію членів журі на виступи KRUTЬ, Go-A, Gio та гурт [О], як Данилко у суддівському кріслі без Джамали та Філатова та багато іншого.

Попереду ще другий півфінал та фінал Нацвідбору — 15 та 22 лютого відповідно. Вже у цю суботу ми дізнаємось, хто доєднається до КRUTЬ, Jerry Heil та гурту Go-A у фіналі конкурсу. А після ефіру Данилко з Дроздовим так само будуть відповідати на коментарі глядачів.