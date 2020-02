Нацвідбір Євробачення-2020: про що співатимуть учасники другого півфіналу

15 лютого у Палаці культури КПІ пройде другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Тобто вже цієї суботи ми дізнаємось імена ще трьох учасників, що разом із Jerry Heil, KRUTЬ та Go-A змагатимуться за право представити Україну на престижному пісенному конкурсі у Нідерландах.

Коли: 15 лютого, 18:00

Де: Палац культури КПІ (просп. Перемоги 37)

Вартість квитків: від 320 грн, у продажу на Concert.ua

Згідно правил голосування, загальна оцінка кожного учасника складатиметься з оцінки від глядачів (50%) та суддів (50%). Глядачі голосуватимуть у спеціально відведений для цього час за допомогою SMS на номер 7766 (з кодом у тексті повідомлення від 1 до 8 відповідно до порядкового номера учасника) або у додатку Teleportal.

Суддями Національного відбору Євробачення цьогоріч стали співак та композитор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та музичний експерт Віталій Дроздов. Традиційно ведучий вокального проєкту – Сергій Притула, музичний продюсер – Руслан Квінта, а креативна продюсерка – Наталя Франчук.

Читайте також: Нацвідбір Євробачення 2020: Данилко та Дроздов відповіли хейтерам — відео

У другому півфіналі 15 лютого братимуть участь: MOONZOO feat. F.M.F. Sure (1), FO SHO (2), Еліна Іващенко (3), Олександр Порядинський (4), GARNA (5), KHAYAT (6), David Axelrod (7), TVORCHI (8). Пропонуємо вам вже зараз послухати всі пісні учасників першого відбору, дізнатись, про що саме співатимуть виконавці та завчасно визначитись із вибором.

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze

MOONZOO – львівський електронний гурт, що утворився у 2018 році. Дебютний альбом Alive вийшов того ж року та одразу ж зацікавив українських слухачів. Згодом MOONZOO почали співпрацювати з американським репером нігерійського походження – F.M.F. Sure. На Національному відборі вони виступатимуть із піснею Maze.

"Вона розповідає про кілька секунд, які траплялись з кожним із нас й іноді кардинально змінювали наші життя. Вона про момент, коли ти дивишся на екран телефону і вагаєшся, чи набрати номер коханої людини. Ми часто блукаємо лабіринтом невпевненості та вагань, будуючи відносини з близькими. Вихід з цього лабіринту дуже простий: варто відкинути зволікання і якнайшвидше зробити перший крок", – розповідають музиканти про трек.

Слухати MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze:

2. FO SHO – BLCK SQR

FO SHO – це афроукраїнський молодий хіп-хоп проєкт, створений на початку 2019 року. Його учасниці – сестри Бетті, Міріям та Сіони Ендале. Разом дівчата створюють музику, що являє собою симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop. На Нацвідборі виступатимуть із піснею BLCK SQR, яку написала одна з сестер, перебуваючи під враженням від відомої картини "Чорний квадрат" Казимира Малевича.

"Я не могла зрозуміти, чому він такий революційний, що в ньому такого цікавого. Але я зрозуміла, що кожен має своє ставлення до "Чорного квадрату", що це для нього. Мене вразив "Чорний квадрат". Вразив, тому що став знаменитим на весь світ. І мені захотілось так прославити Україну. Тому що це дуже круто, коли ти через арт можеш таке робити. І можеш провокувати людей на думки і можеш руйнувати стереотипи. Ми народилися в Україні. Ми не типові українки. Усі кажуть: "Де там Україна?". Але Україна в нас. Ми тут народились. Ми українці в душі, але в дзеркалі трошки темніші", – розповідає авторка треку Бетті Ендале.

Слухати FO SHO – BLCK SQR:

3. Еліна Іващенко – Get Up

Переможниця пісенних шоу "Х-фактор" та "Голос. Діти", володарка гран-прі фестивалю "Чорноморські ігри-2018" 18-річна Еліна Іващенко тільки ступає на шлях дорослого шоу-бізнесу. Наразі дівчина навчається у Київському інституті музики імені Р.М. Глієра та працює ведучою на радіо. На Євробачення збирається із англомовною піснею Get Up.

"За свої 17 мені довелося зіткнутися зі складними життєвими обставинами, перед якими люди зазвичай здаються. Тоді я вирішила, що вистою у що б то не стало, сказавши собі: "Ти прорвешься через будь-які складнощі. Вони тільки зроблять тебе сильніше, щоб ти прийшла до поставленим цілям". Піснею "Get Up" спробую змінити напрям мислення всіх, хто втратив віру в себе. Ми багато думали про задум самої пісні. Бо вона загально мотиваційна, але ми хотіли б розказати про окрему проблематику. Тому вирішили підіймати достатньо серйозну проблему нашого суспільства – це буде тема захисту прав людини, жіночий напрям", – пояснила Еліна Іващенко.

Слухати Еліна Іващенко – Get Up:

4. Олександр Порядинський – Savior

Ще один переможець співочого шоу "Х-фактор", а саме його 4-го сезону, що вийшов на екрани у 2013-му році. До речі, Олександр став наймолодшим тріумфатором цього шоу – хлопцю було всього 15 років, коли він виграв "Х-фактор". Сьогодні ж 21-річний Олександр Порядинський вирішив поборотись за право представляти Україну на Євробаченні 2020 із піснею Savior.

"Сучасний світ є прагматичним і досить жорстким, іноді не залишаючи права на помилку. У житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Коли безнадійність і відчай можуть позбавити сил і рішучості, коли нас розривають сумніви і протиріччя, коли зростає розчарування в людях. Саме в такі моменти і варто згадати: ти не один в цьому світі. Можливо, саме Ви і є та людина, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію. Вже сама назва – Savior – є багатозначною. Спаситель або мотиватор до самореалізації і людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію", – пояснює значення своєї пісні Олександр.

Слухати Олександр Порядинський – Savior:

5. GARNA – Who We Are?

GARNA – це сольний проєкт співачки Олени Левашевої та музичного продюсера Олексія Хорольського. Олена займається музикою змалечку – у 6 років вона написала свої перші авторські пісні. Довершено володіє скрипкою та фортепіано. З 2011-го року співпрацює із Олексієм Хорольським – спочатку у музичній групі Magnifika Band, згодом у проєкті MANERA. Крім того, Олена Левашева є вокалісткою симфонічного оркестру Prime Orchestra. На Євробачення планує їхати з піснею Who We Are?

"У пісні Who We Are? ми несемо важливий меседж: потрібно бути, а не здаватися. Зрозуміти своє призначення, прийняти і полюбити себе таким, яким ти є, а не намагатися догодити комусь. Прибрати амбіції та нести правильні цінності людям за допомогою музики. Це те, чого зараз дуже не вистачає", – говорить співачка.

Слухати GARNA – Who We Are?:

6. KHAYAT– Call for love

KHAYAT – молодий український співак, добре знайомий фанатам Євробачення, адже став особливо відомим після участі у Національному відборі 2019. Працює у жанрі етно-техно, синтезує етнічний вокал та динамічну музику, створенням якої надихається зі звуків повсякдення. Його дебютна пісня "Девочка" вийшла у червні 2018 року. Дебютний альбом KHAYAT має назву KHMIL’. Це синтез електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів. У Нацвідборі приймає участь із піснею Call for love.

"Call for love" планувалася поза контекстом Євробачення. Ця пісня взагалі була на 14 лютого, на День закоханих, як поклик до кохання. Є бажання подарувати людям любов. Дуже багато є клішейних пісень про кохання. А мені хотілось трішки такої пафосності у звучанні, щоб кохання полонило собою. Саме це я намагався передати у цій пісні. Ця пісня — це звернення до людей, що, незважаючи на те, що ми знаємо, що у нас є Бог, закон та дуже багато речей, на які ми посилаємось, аби врятувати себе від якихось негараздів, від стресу, бачимо вирішення тільки проблем у такому руслі. Але є ще кохання, і ми дуже часто про це забуваємо”, – розповідає KHAYAT.

Слухати KHAYAT– Call for love:

7. David Axelrod – Horizon

David Axelrod – сценічне ім'я Володимира Ткаченка. Українські телеглядачі добре його пам’ятають – у 2004 році співак став фіналістом шоу "Шанс-4", а у вересні 2010 року Ткаченко взяв участь в шоу "Х-фактор", дійшовши до фіналу. Через рік, у 2011 році Володимир брав участь в шоу "Танці з зірками" завоювавши "бронзу" проєкту зі своєю партнеркою Іриною Лещенко. За крок до фіналу розпрощався із популярним шоу "Голос країни-9". На Нацвідборі виступатиме із піснею Horizon.

"Я написав HORIZON, коли дізнався, що в нас із коханою буде дитина. Світлі та щирі емоції переповнювали мене – і всі вони вилились у цю баладу! Недарма представляю її широкому загалу тільки зараз. Буває, ти пишеш пісню – і розумієш, що для неї ще не час. Моя мета на Національному відборі Євробачення проста: я хочу донести свою музику, поділитись власними емоціями та нагадати людям, заради чого потрібно жити!" – розповів Ткаченко.

Слухати David Axelrod – Horizon:

8. Tvorchi – Bonfire

TVORCHI – електронний дует з Тернополя. Їхній хіт Believe увійшов в топ-10 у чартах Google Play в Україні. Українець Андрій та виходець з Нігерії Джеффрі представлять на Нацвідборі пісню Bonfire.

"Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Ще є час визнати помилки і все змінити", – стверджує колектив.

Слухати Tvorchi – Bonfire: