Нацвідбір Євробачення-2020: про що співатимуть учасники першого півфіналу

Вже 8 лютого у Палаці культури КПІ розпочнеться шоу, за яким слідкує вся країна, – Національний відбір на Євробачення-2020. Загалом на почесну місію представити країну на міжнародному пісенному конкурсі у Нідерландах претендують 16 українських артистів – відповідно, 8 у кожному півфіналі.

Коли: 8 лютого

Де: Палац культури КПІ (просп. Перемоги 37)

Вартість квитків: від 320 грн, у продажу на Concert.ua

Згідно правил голосування, загальна оцінка кожного учасника складатиметься з оцінки від глядачів (50%) та суддів (50%). Глядачі голосуватимуть у спеціально відведений для цього час за допомогою SMS на номер 7766 (з кодом у тексті повідомлення від 1 до 8 відповідно до порядкового номера учасника) або у додатку Teleportal.

Суддями Національного відбору Євробачення цьогоріч стали співак та композитор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та музичний експерт Віталій Дроздов. Традиційно ведучий вокального проєкту – Сергій Притула, музичний продюсер – Руслан Квінта, а креативна продюсерка – Наталя Франчук.

У першому півфіналі 8 лютого братимуть участь: гурт [О] (1), Jerry Heil (2), Katya Chilly (3), KRUTЬ (4), Go-A (5), CLOUDLESS (6), GIO (7) та Assol (8). Пропонуємо вам вже зараз послухати всі пісні учасників першого відбору, дізнатись, про що саме співатимуть виконавці та завчасно визначитись із вибором.

1. [О] – Там, куди я йду

Гурт [O] – київський інді-поп колектив. У 2017 році музиканти почали співпрацювати з лейблом Івана Дорна Masterskaya, де й випустили дебютний ЕР "Самий Сок", а їхній хіт "Мушечки" підірвав інтернет. У своїй музиці вони постійно експериментують та міксують клубну електроніку, складні гармонії та легкий повітряний поп.

Для Євробачення-2020 гурт [O] записав україномовну пісню "Там, куди я йду". "Там, куди я йду" про те, що у кожної людини є своя дорога, свій унікальний спосіб життя, своє призначення, своя зоря, яка його веде. Тож кожне життя важливе і має власну мету. Але це не пафосний маніфест, це легка танцювальна композиція з натяками на африканські ритми, ми хочемо, щоб вона змусила вас посміхатися, пам‘ятати про свою особливу зорю і про те, що весна вже близько! “Знай, що зоря горить твоя, єдиная!” Тримайте це на серці і йдіть сміливо, куди б ви не йшли", – пояснюють музиканти.

Слухати [О] – Там, куди я йду:

2. Jerry Heil – Vegan

Jerry Heil – вона ж відеоблогерка Яна Шемаєва. Свою музичну кар’єру дівчина почала у 2012-му з каверів на відомих українських та зарубіжних виконавців – Океан Ельзи, The Hardkiss, Twenty One Pilots, Kodaline та інших. Згодом почала співпрацювати з саундпродюсером Morphom. Масову популярність здобула завдяки пісні "Охрана, отмєна" з дебютного альбому "Я, Яна" (2019).

Для Євробачення-2020 Jerry Heil презентувала англомовну пісню Vegan. "Яку пісню як глядач я завжди хотіла відправити на Євро? Для мене як для людини, яка відправляє свою цінну смску за учасника-фаворита, конкурс є способом спілкування з іншими народами! І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів — і багато з них неправда! Ми стильні, ми відкриті, ми толерантні і ми таки рухаємося в ногу з часом! В цьому власне і ідея мого треку і номера на Євробаченні!" – стверджує співачка.

Слухати Jerry Heil – Vegan:

3. Katya Chilly – Піч

Katya Chilly – справжнє ім’я Катерина Кондратенко – відома українська співачка, етнограф, антрополог, фольклорист, посол толерантності UNDP Ukraine. У її творчому доробку – п’ять студійних альбомів, і тисячі концертів як в Україні, так і за її межами.

Відомо, що до конкурсу Katya Chilly представить україномовну пісню "Піч" – щоправда, сам трек і досі ніхто не чув. "Пісня називається "Піч". Піч у людському тілі – це рівень матки, там, де зароджується життя. Пісня про життя і смерть, шлях мага, двічі народженого, просвітленого. Ця пісня передає традицію і на нашому виступі буде представлена не лише наша традиція, шамани говорять, що кров землі – це традиційна пісня. Ми будемо кров’ю нашої землі. Починатися пісня буде із слів, які написав мій син Святозар. Він прокинувся і колись мене дещо запитав, я це записала в зошит. Так буде починатися пісня. А потім буде відбуватися сама пісня і, чесно кажучи, я її боюсь. Мої хлопці вперше її почули на сцені, бо ми домовилися, хто що робить, але вперше всі її почули на сцені. Вона в мене не питала дозволу, вона просто створилась. Й коли я дивилась всі нові пісні, яка найбільше відповідає цьому конкурсу, єдине, що попросилося, це вона", – розповіла співачка.

Дивитись Katya Chilly про пісню "Піч" для Нацвідбору на Євробачення-2020:

4. KRUTЬ – 99

KRUTЬ – вона ж Марина Круть – бандуристка та співачка з Хмельницька. Дівчина понад 14 років грає на бандурі, багато разів брала участь у різноманітних талант-шоу, записала кілька каверів на світові хіти та видала ноти для бандури, за якими займаються маленькі бандуристи. У творчому доробку має три сольні альбоми.

Двомовну пісню 99 Марина Круть написала спеціально для участі у нацвідборі. "Мій наставник і учитель, Міша Клименко (Adam) має легку руку, і гарну карму на Євробачення. Як вам уже відомо, Міша був саунд продюсером мого альбому ALBINO і наша колаба привела нас у півфінал Євро. Цікаво, що пісня була написана під час осіннього туру, замість відпочинку ми їхали на студію у перерві між концертами, тому часом я була видушена як лимон. Міша витягував із мене усе, що я могла. Про що пісня: ти можеш один раз впасти, але завжди знайдеш 99 причин піднятись", – ділиться співачка.

Слухати KRUTЬ – 99:

5. Go-A – Соловей

Go-A – київський гурт, що був заснований у 2012-му році. З початку створення склад гурту змінювався 14 разів. У своїй творчості музиканти поєднують сучасні танцювальні біти, чарівний етнічний вокал та потужний гітарний драйв. З кожним новим релізом музиканти продовжували дивувати поєднанням інструментів з різних куточків планети міксуючи електронну музику зі звуками сопілки, австралійського діджеріду, та африканських барабанів.За період існування колектив встиг побувати на багатьох українських фестивалях та представити свою музику далеко за межами нашої держави в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

У нацвіборі гурт виконає україномовну пісню "Соловей". "Життя – це досвід, а він буває різним. Головне ніколи не втрачати оптимізм і вміти достойно виходити з будь-яких ситуацій навіть в момент закоханості. Адже головне не те, що відбувається, а те, як ти на це реагуєш", – пояснюють музиканти.

Слухати Go-A – Соловей:

6. CLOUDLESS – Drown Me Down

Cloudless — поп-рок-електронне тріо, засноване 2017 року. Першим великим релізом гурту став міні-альбом "МіжСвітами". Більша частина треків альбому стала саундтреками до серіалу "Школа". В червні 2019 року світ побачив новий альбом із назвою "Маяк". На початку 2020-го CLOUDLESS оновили склад гурту. У оновленому вигляді команда презентувала поп-рок сингл Drown Me Down, з яким братиме участь у нацвідборі.

"Це пісня для тих, хто перебуває в критичній ситуації. Пісня-заклик: ніколи не здавайся! Подивись на нас. Різні люди та обставини намагалися нас потопити, але ми все ще тут – з новими обличчями і з новими силами! Відеоряд до пісні Drоwn Me Dоwn сповнений алегорій на крихкий та безупинний сучасний світ. Як почуває себе в такому світі людина? Гурт пропонує глядачам самим відповісти на це питання, побачивши відео. Незважаючи на життєві складнощі, ніхто не має права вказувати, як нам жити та що і як робити. Не існує "правди в останній інстанції", – говорить група.

Слухати CLOUDLESS – Drown Me Down:

7. GIO – Feeling so Lost

GIO – Гіо Дарахвелідзе – працює у жанрі поп-музика. Зараз активно працює над записом першого альбому. Восени 2019 року презентував свій перший англомовний сингл Feeling so Lost, з яким і виступить на сцені нацвідбору. Проте, за словами співака, це не остаточний варіант пісні.

"Зараз я доопрацьовую пісню, щоб додати в неї нового звучання і зробити її більш сценічною. Обіцяю, що вже дуже скоро ви зможете почути фінальний варіант моєї пісні, з якою виступатиму 8 лютого, і це буде вогонь", – говорить співак.

Слухати GIO – Feeling so Lost:

8. Assol – Save It

Assol – Катя Тараненко – займається музикою з трьох років. Багато хто і досі пам’ятає її першу пісню "Алые паруса". Має три студійних альбоми, брала участь у декількох телевізійних вокальних талант-шоу. У 2019-му після дворічної перерви співачка гучно повернулася на музичну сцену і перезапустила свою творчість.

У нацвідборі Assol братиме участь із соціальною піснею Save It. Її головний меседж – почни з себе, аби допомогти світові. Йдеться про маленькі кроки, які кожен з нас може зробити для того, аби зменшити згубний вплив людей на довкілля. "Зараз як ніколи гостро стоїть проблема того, що люди не бережуть планету, на якій живуть. Є ризик, що ми – останнє покоління, яке може щось змінити. Ця пісня народилася у найправильніший момент, і я подумала, що зобов’язана показати її на Євробаченні, розповісти про це! Моя пісня не просто про глобальні проблеми – вона про нас", – пояснює співачка.

Слухати Assol – Save It: