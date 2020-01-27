Нейромонах Феофан відзначить 10-річчя у Києві: 15 квітня, клуб Atlas

Таємничий електронний проєкт повертається з великим сольним концертом. У програмі — всі хіти, народні гуляння та незмінні Нікодим та Ведмідь.

Коли: 15 квітня 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Знаний "давньоруський" драм-енд-бейс музикант Нейромонах Феофан разом зі своїми незмінними супутниками діджеєм Нікодимом та Ведмедем повертаються до Києва. 15 квітня у клубі Atlas проєкт відзначить масштабним сольним концертом власне десятиліття.

Нейромонах Феофан — це поєднання непоєднуваного: потужний сучасний драм-енд-бейс та вокальні традиції та мотиви Давньої Русі, іронічні тексти та тема природи й фізичної праці. Прихильники обожнюють цей проєкт за його концептуальність та постмодерн, критики сварять за незамислувату музичну складову, проте відмічають високий рівень стилізації.

За 10 років кар’єри на рахунку Нейромонаха Феофана — три повноформатні альбоми, серія з чотирьох пов'язаних між собою міні-альбомів, кілька синглів та мільйонні перегляди кліпів на YouTube. А ще — гучні виступи на фестивалях та повні зали на сольниках у країнах СНГ та Прибалтики. Для святкового туру на честь десятиліття команда Нейромонаха Феофана, як і завжди, підготувала особливу шоу-программу. Тож вже 15-го квітня у київському клубі Atlas на вас чекають справжні народні гуляння, таємничі гості у стилізованих костюмах, традиційний інтерактив з глядачами та, звичайно, всі найпопулярніші треки Нейромонаха Феофана.