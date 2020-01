Nightwish поширили подробиці нового альбому: презентація у Києві — 29 травня

Human. :II: Nature. стане першим подвійним релізом гурту. Київ — одне з перших міст, що почує новий альбом культових музикантів.

Коли: 29 травня 2020

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість: від 1350 грн, у продажу на Concert.ua

Фінська симфо-метал група Nightwish розкрила інформацію щодо свого нового дев’ятого студійного альбому. Отже, нова платівка гурту отримала назву Human. :II: Nature. і побачить світ вже 10 квітня цього року.

“Туомас (Холопайнен — засновник і автор більшості пісень Nightwish, ред.) якось сказав, що кожен раз, коли він створює нову платівку, він намагається закарбувати щось рідкісне та унікальне, пам’ятний та справжній альбомний досвід. У 2020-му році він обов’язково знову досягне своєї мети. Ми завершили запис і з гордістю оголошуємо назву, обкладинку і треклист. Human. :II: Nature. вийде 10 квітня 2020 року”, — повідомила група.

Довгоочікуваний запис — перший за 5 років з моменту виходу альбому Endless Forms Most Beautiful (2015) — буде виданий у форматі подвійного альбому: основний реліз, що міститиме 9 нових пісень, та додатковий CD, на якому буде лише один довгий інструментальний трек, розділений на вісім глав. Ось повний треклист альбому Human. :II: Nature.:

Диск 1:

01. Music

02. Noise

03. Shoemaker

04. Harvest

05. Pan

06. How's The Heart?

07. Procession

08. Tribal

09. Endlessness

Диск 2:

01. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Vista

02. All The Works Of Nature Which Adorn The World — The Blue

03. All The Works Of Nature Which Adorn The World — The Green

04. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Moors

05. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Aurorae

06. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Quiet As The Snow

07. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal")

08. All The Works Of Nature Which Adorn The World — Ad Astra

Human. :II: Nature. — перший подвійний альбом Nightwish. Його запис почався у серпні 2019-го року рідному місті Холопайнена. Деякі етапи роботи над релізом проводили у студії Petrax та британському замку Тройкингтон. Як і у випадку з попередніми альбомами Nightwish, у записі приймав участь оркестр, проте, за словами Холопайнена, робота з ним відрізнялась від попереднього досвіду групи.

А вже 29 травня 2020 року Nightwish привезуть свій новий альбом в Україну. Концерт культових фінських симфо-металістів відбудеться у київському клубі StereoPlaza.