Nightwish завершили роботу над новим альбомом

Група планує вирушити в тур навесні одразу після релізу.

Симфо-рок група Nightwish закінчила роботу над своїм новим альбомом. Про це група повідомила зі сторінок в соцмережах. Ні назву релізу, ні дату його виходу поки не розголошують – відомо тільки, що вихід альбому запланований на весну 2020 року на лейблі Nuclear Blast.

Платівка стане вже дев'ятим студійним релізом Nightwish – і першим за п'ять років (попередній альбом Endless Forms Most Beautiful вийшов в 2015-му). Раніше учасники групи говорили, що до нього потраплять 10-11 пісень. Також в процесі роботи над новими композиціями вокалістка Флор Янсен розповідала, що вона дуже задоволена записом. За словами Янсен, майбутній реліз – це саме те, на що очікують шанувальники групи.

Втім, у фанатів Nightwish скоро буде можливість це перевірити. Уже навесні легендарна група відправляється в світове турне – і 29 травня представить свій новий альбом в Україні, на сцені київського клубу Stereo Plaza. На розігріві у найвідомішою фінської симфо-рок групи виступлять їхні молоді земляки Beast In Black.

Квитки на Nightwish у Києві в продажу на Concert.ua.