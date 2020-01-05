Новий альбом Гару став золотим

За місяць платівка розійшлася накладом у 50 тисяч копій.

Десятий альбом французького співака Гару Soul City, що вийшов на прикінці листопада минулого року, отримав золотий сертифікат. Реліз одночасно був випущений у Франції та Канаді і, без сумніву, став успішним. Доказом цьому є те, що диск вже придбали більше ніж 50 тисяч разів.

Фото: Syndicat National de l'Edition Phonographique

Прихильники Гару очікували на вихід Soul City п'ять років — і, судячи з показників продажів, не розчарувались. Зовсім скоро артист поїде в тур на підтримку цього альбому. А вже 10 березня 2020 року найвідоміший баритон з найпопулярнішого в історії мюзиклу Notre-Dame de Paris виступить у Палаці Україна із великим святковим концертом.

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