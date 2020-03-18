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Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)

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Фіолет / Facebook

Світова пандемія коронавірусу COVID-19 та вимушений карантин стали причиною закриття кордонів, припинення сполучення між країнами, скасування великих спортивних змагань та концертних турів. Проте музику не спинити – артисти влаштовують концерти онлайн.

Музиканти, як і всі ми, так само опинились у вимушеній самоізоляції – окрім хіба Джареда Лєто, який пропустив увесь апокаліпсис. І українські, і світові зірки, що перенесли тури, не залишили прихильників наодинці – вони активно анонсують онлайн-концерти, аби підтримати тих, хто залишився вдома. Онлайн-видання про музику СЛУХ зібрало для вас онлай-концерти ваших улюблених, які можна подивитись незабаром або вже прямо зараз у записі. Тож ставте нагадування – та не забувайте мити руки.

Оригінал статті, автор: Максим Комлєв

Melovin

Український співак не забув про школярів, які залишилися вдома без солоденького. Запропонував їм обрати шість улюблених пісень, які він зіграє сьогодні в прямому ефірі Instagram о 19:20.

Саша Буль

Бард і сінгер-сонграйтер Саша Буль з Чернівців сумує — у нього скасувалася більша частина очікуваного туру. Проте співак знайшов спосіб розвеселити себе та публіку — дивіться його концерт сьогодні о 19:30.

Фіолет

Українські виконавці доволі активно долучаються до ініціативи онлайн-концертів. Уже сьогодні, 18 березня, поп-рок-гурт "Фіолет" вийде в прямий ефір з акустичним сетом. Початок — о 21:45.

Death Cab for Cutie

Один концерт — це круто. А як щодо регулярних виступів онлайн? Без Гіббард, фронтмен американських рокерів Death Cab for Cutie, будуть грати та стрімити з дому щодня протягом кількох тижнів.

Враховуючи різницю в часі, наступний виступ відбудеться 19 березня о 1:00.

Онлайн-вечірка від Радіо Аристократи та DJBuro

У п’ятницю, 20 березня, можна буде потусити під сети провідних діджеїв.

Гратимуть: DJ Nastia — українська дівчина-діджей, яка найбільше гастролює та регулярно прикрашає лайн-апи топ-клубів; блогер-мандрівник Антон Птушкін, який давно та успішно практикує діджей-сети по всьому світу; резиденти DJBuro, діджеї міжнародного класу Vlad Fisun, Sivash, Masha Efy. Вечірка стартує о 18:00 за посиланням.

O.Torvald

Всеукраїнський тур O.Torvald має розпочатися 3-го квітня — якраз коли закінчиться карантин. Сподіваємося, так і буде, але перед цим гурт зіграє онлайн-концерт на широку ногу: у повному складі, на студії, з можливістю поставити їм питання та виграти квитки на тур.

20 березня, 19:00, на офіційному сайті колективу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П’ятниця - час концертів. Ми більш за все на світі любимо грати наживо. 20 березня ми вирішили влаштувати абсолютно безпечний online концерт для всіх наших людей зі всього світу. Справжня вечірка. Голосно, драйвово, в повний звук. В перервах між треками спілкуємось і п‘єм! Готуйте потужні аудіо системи, проплатить Інтернет і запасіться алкоголем! Під час концерту можна буде поставити запитання, виграти квитки на концерт туру та мерч гурту. Почуй це наживо! Відривається п‘ятниця • Ми не користуємось громадським транспортом дорогою на студію • На студії будуть лише учасники групи • Всі заходи безпеки будуть дотримані Справжній друг вечірки - Sailor Jerry @sailorjerry Трансляція відбудеться на офіційному сайті otorvald.ua Запрошуй друзів до перегляду #разомвдома #stayhome #togetherathome #sailorjerry

Публикация от O.TORVALD (@otorvald)

Kadavar

Люті німецькі рокери та бородані також чекають на вас. Будуть стрімити концерт у себе на фейсбуці вже в суботу, 21 березня. Радимо не пропустити — Kadavar роздають чудово.

Ніл Янг

Стара школа теж вміє в онлайн. Легендарний виконавець Ніл Янг гратиме для всіх охочих слухати вдома біля каміна вже дуже скоро. Дати поки не озвучені, але можна перевіряти сайт і Facebook-сторінку, щоб не пропустити.

Найкращі виступи Віденської опери та Метрополітен-опера в Нью-Йорку

Через карантин у світі скасовують не лише концерти в клубах. Опери теж закрили свої двері, але відкрили онлайн-архів безкоштовно для всіх, хто цікавиться. Наприклад, на сайті Віденської опери з 15 березня кожного дня о 19:00 виходить запис одного з виступів. Вони висять у доступі протягом 24 годин. Свої найкращі вистави покаже і знаменита Метрополітен-опера. З розкладом можна ознайомитися тут, дивитися за посиланням або за допомогою мобільних додатків.

Автор: Максим Комлєв

Теги: Карантин в Україні 2020 Музика поп-музика рок-музика Новини Афіша Афіша Концерти
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