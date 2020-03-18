Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)

Світова пандемія коронавірусу COVID-19 та вимушений карантин стали причиною закриття кордонів, припинення сполучення між країнами, скасування великих спортивних змагань та концертних турів. Проте музику не спинити – артисти влаштовують концерти онлайн.

Музиканти, як і всі ми, так само опинились у вимушеній самоізоляції – окрім хіба Джареда Лєто, який пропустив увесь апокаліпсис. І українські, і світові зірки, що перенесли тури, не залишили прихильників наодинці – вони активно анонсують онлайн-концерти, аби підтримати тих, хто залишився вдома. Онлайн-видання про музику СЛУХ зібрало для вас онлай-концерти ваших улюблених, які можна подивитись незабаром або вже прямо зараз у записі. Тож ставте нагадування – та не забувайте мити руки.

Оригінал статті, автор: Максим Комлєв

Melovin

Український співак не забув про школярів, які залишилися вдома без солоденького. Запропонував їм обрати шість улюблених пісень, які він зіграє сьогодні в прямому ефірі Instagram о 19:20.

Саша Буль

Бард і сінгер-сонграйтер Саша Буль з Чернівців сумує — у нього скасувалася більша частина очікуваного туру. Проте співак знайшов спосіб розвеселити себе та публіку — дивіться його концерт сьогодні о 19:30.

Фіолет

Українські виконавці доволі активно долучаються до ініціативи онлайн-концертів. Уже сьогодні, 18 березня, поп-рок-гурт "Фіолет" вийде в прямий ефір з акустичним сетом. Початок — о 21:45.

Death Cab for Cutie

Один концерт — це круто. А як щодо регулярних виступів онлайн? Без Гіббард, фронтмен американських рокерів Death Cab for Cutie, будуть грати та стрімити з дому щодня протягом кількох тижнів.

Враховуючи різницю в часі, наступний виступ відбудеться 19 березня о 1:00.

Онлайн-вечірка від Радіо Аристократи та DJBuro

У п’ятницю, 20 березня, можна буде потусити під сети провідних діджеїв.

Гратимуть: DJ Nastia — українська дівчина-діджей, яка найбільше гастролює та регулярно прикрашає лайн-апи топ-клубів; блогер-мандрівник Антон Птушкін, який давно та успішно практикує діджей-сети по всьому світу; резиденти DJBuro, діджеї міжнародного класу Vlad Fisun, Sivash, Masha Efy. Вечірка стартує о 18:00 за посиланням.

O.Torvald

Всеукраїнський тур O.Torvald має розпочатися 3-го квітня — якраз коли закінчиться карантин. Сподіваємося, так і буде, але перед цим гурт зіграє онлайн-концерт на широку ногу: у повному складі, на студії, з можливістю поставити їм питання та виграти квитки на тур.

20 березня, 19:00, на офіційному сайті колективу.

Kadavar

Люті німецькі рокери та бородані також чекають на вас. Будуть стрімити концерт у себе на фейсбуці вже в суботу, 21 березня. Радимо не пропустити — Kadavar роздають чудово.

Ніл Янг

Стара школа теж вміє в онлайн. Легендарний виконавець Ніл Янг гратиме для всіх охочих слухати вдома біля каміна вже дуже скоро. Дати поки не озвучені, але можна перевіряти сайт і Facebook-сторінку, щоб не пропустити.

Найкращі виступи Віденської опери та Метрополітен-опера в Нью-Йорку

Через карантин у світі скасовують не лише концерти в клубах. Опери теж закрили свої двері, але відкрили онлайн-архів безкоштовно для всіх, хто цікавиться. Наприклад, на сайті Віденської опери з 15 березня кожного дня о 19:00 виходить запис одного з виступів. Вони висять у доступі протягом 24 годин. Свої найкращі вистави покаже і знаменита Метрополітен-опера. З розкладом можна ознайомитися тут, дивитися за посиланням або за допомогою мобільних додатків.

Автор: Максим Комлєв