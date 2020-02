Панк-рок гурт Sum 41 виступить на UPark 2020

Канадські панки повертаються до Києва, аби зіграти новий альбом Order in Decline та розділити фестивальну сцену з My Chemical Romance.

UPark Festival продовжує оголошувати учасників: до України повертаються легендарні канадські панки Sum 41. Вони зіграють на фестивалі в один день з My Chemical Romance – 9 липня 2020 року. Квитки на UPark Festival з’являться у продажу 5-го лютого на Concert.ua.

Sum 41 – одна з найвідоміших панк-рок банд не тільки Канади, але й світу. Перший альбом All Killer No Filler (2001) – і одразу прорив, мультиплатиновий статус і перше місце у чарті Billboard. За результатом більш ніж 20-ти років група продала сотні тисяч платівок, отримала цілу купу нагород і номінацію на Гремі.

Останній раз в Україні Sum 41 були аж у 2011-му – і ось вони повертаються зі своїм сьомим студійним альбомом Order in Decline, що побачив світ у 2019-му році.

Дивитись відео Sum 41 – Never There:

Цьогоріч UPark Festival 2020 відбудеться вже вчетверте і пройде на території Sky Family Park у Києві. Раніше на фестивалі виступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars та інші.