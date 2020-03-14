Павло Артем’єв презентував перший сингл з майбутнього альбому

Нову платівку музиканта почуємо вже восени, а за кілька тижнів зможемо побачити наживо проєкт ARTEMIEV у Києві.

Коли: 26 квітня 2020 року

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Музикант та актор Павло Артем’єв випустив макси-сингл "Небо кувырком" – першу студійно роботу з майбутньої платівки свого проєкту ARTEMIEV, вихід якої запланований на осінь. До релізу увійшли радійна та акустична версія пісні, а також ремікс від The Buddhas.

Слухати ARTEMIEV – Небо кувырком:Загалом, я вирішив, що треба бути щасливим. Так просто ухвалив для себе. Щоденні новини найкраще пояснюють моє бажання. Якщо ми самі не будемо себе, як Мюнхгаузен, витягати за волосся з болота, то можна просто збожеволіти. Будемо самі приводами для хороших новин. Навіть в карантинах можна танцювати. Наша перша пісня з майбутнього альбому називається "Небо кувырком". І вона тут для того, щоб навіть сумні дні ставали трохи веселіше,

– пояснив Павло Артем`єв.

Макси-сингл Артем’єв випустив спеціально напередодні декількох запланований на весну виступів – зокрема, і в Києві. До України проєкт ARTEMIEV приїде вже вдруге, проте вперше з сольним виступом – у грудні музиканти були спеціальними гостями на концерті інді-групи СБПЧ. Тож українські слухачі стануть першими, хто почує і нові пісні з майбутнього альбому.