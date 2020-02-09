Pianoбой оголосив великий весняний тур Україною

Після великого концерту у київському Палаці спорту Дмитро Шуров вирушить до ще 11 великих українських міст.

Дмитро Шуров та гурт Pianoбой анонсували великий український тур на підтримку нового альбому "Хісторі". Одразу після великого святкового концерту з оркестром у Києві музиканти виступлять ще в 11-ти містах України. Квитки на концерти Pianoбой у Києві та Львові вже у продажу на Concert.ua.

Український весняний тур Pianoбой

"Ніхто не знає, що буде далі, і чи переживемо цей нервовий зрив. Тому зустрічаємось у ваших містах, відриваємось на повну, творимо разом нашу ХІСТОРІ!" – звернулись до прихильників музиканти.

Крім того, на київських слухачів очікує спеціальне шоу, адже концерт відбудеться 8 березня – і поєднає у собі не тільки святкування Міжнародного жіночого дня, але й власне презентацію нового альбому "Хісторі" та 10-річний творчий ювілей Pianoбой. "Це буде вечір святкування життя як воно є – з його найемоційнішими моментами. Всі – юні та з досвідом, пари та сингл, закохані та після важкого розриву – ми всі будемо відчувати, що ми в одному космічному кораблі, що несе нас до вершин", – обіцяє група.

Дивитись відео Pianoбой – Все Що Тебе Не Вбиває:

Разом з новими композиціями на концерті пролунають улюблені "Кохання", "Родимки", "Шампанські очі", "Родина", "Все, що тебе не вбиває" та інші відомі пісні.