Поп-зірка LP повертається до України: 16 квітня, Палац спорту

Американська співачка Лора Перґоліцці привезе до Києва свій новий альбом Heart To Mouth.

Коли: 16 квітня 2020 року

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 799 грн, у продажу на Concert.ua

Відома американська поп-співачка LP вчергове виступить у Києві. Великий сольний концерт зірки відбудеться 16 квітня у Палаці спорту. Як і попереднього разу, до Києва LP привезе свій п’ятий студійний альбом Heart To Mouth.

Ця платівка остаточно закріпила LP у статусі поп-співачки міжнародного масштабу. У Heart To Mouth сонграйтерка з відверто говорить про любов, страх, невпевненість, невірність і спокуту. Альбом поєднав у собі поп, рок і електронне звучання, а дивовижний вокал і стиль виконання LP зробили платівку по-справжньому чуттєвою.

Попри те, що як сольна співачка Лора Перґоліцці (справжнє ім’я LP) гастролює вже майже 20 років, справді проривним для неї став лише 2015-й і вихід хіта Lost on You. До того талановита сонграйтерка написала безліч пісень для великих поп-зірок – таких, як Ріанна, Крістіна Агілера, Ріта Ора, Backstreet Boys та іші. Проте, зрештою, все стало на свої місця – і сьогодні LP є однією з найяскравіших і найулюбленіших поп-музиканток. Її відео збирають сотні мільйонів переглядів, а концертні майданчики у турі розкуповують завчасно.

І звичайно, Лору обожнюють в Україні. Вона чотири рази виступала з великими сольними концертами у Києві та одного разу – на фестивалі Atlas Weekend. Більше того, за словами співачки, її концерт у Палаці спорту у 2017-му році був наймасштабнішим для неї на той момент! Тож не дивно, що LP відповідає Україні взаємною любов’ю – і вчергове повертається, аби зіграти тут ще один велике і по-справжньому незабутнє шоу.