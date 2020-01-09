Посмертний альбом Мака Міллера вийде у січні

Сім'я 26-річного репера, який помер рік тому, прийняла рішення випустити його останні записи.

Шостий студійний альбом репера Мака Міллера Circles вийде 17 січня. Офіційне звернення від сім'ї померлого музиканта з'явилось у його офіційному Instagram.

"Це складний процес без правильної відповіді. Немає чіткого шляху. Ми просто знаємо: для Малкольма було важливо, щоб весь світ це почув. Одне з найскладніших рішень в цьому процесі — як найкраще повідомити про це людям — і як осмислено комунікувати, зберігаючи при цьому священним те, що повинно бути священним ", — йдеться в повідомленні.

Міллер задумував Circles як продовження свого п'ятого альбому Swimming, що вийшов в серпні 2018 року. Релізи були об'єднані загальною концепцією Swimming In Circles. Однак молодий репер не встиг втілити задумане — він пішов з життя через місяць після релізу Swimming.

Близькі Міллера вирішили закінчити роботу над останніми записами музиканта і видати їх. Продюсером Circles став Джон Бріон, який раніше працював з репером над альбомом Swimming. "Ми безмежно вдячні Джону і тим, хто доклав усіх зусиль до цього важкого і емоційно складного завдання", — повідомляє сім'я Міллера.

Мак Міллер помер у віці 26 років від випадкового передозування наркотиків — фентанілу, кокаїну та алкоголю. Його останній прижиттєвий альбом Circles отримав номінацію на Греммі.