Репер Face повертається з туром до України

Скандальний репер виступить у кількох містах – Харкові, Полтаві, Запоріжжі та Києві.

Один з найскандальніших сучасних виконавців та обличчя мінімалістік-трепу Face приїде з концертами до України. Виступи реп-героя молоді заплановані одразу в кількох містах – і це стане першим великим українським туром Face. У програмі – новий альбом 12 та всі улюблені хіти.

Розклад українського туру Face:

07 вересня – Харків, Арт-завод "Механика" ;

; 08 вересня – Полтава, Villa Крокодила ;

; 09 вересня – Запоріжжя, РЦ "Капиталистъ" ;

; 11 вересня – Київ, Зелений театр.

Дивитись відео Face – Юморист:

Face – аутсайдер, якому у 22 вдалося стати музикантом року за версією журналу GQ та кумиром мільйонів. Його пісні розбирають на цитати, причому не тільки фани, а й інші музиканти. Він співає про життя сучасної молоді, показуючи її такою, яка вона є.

За 5 років музичної кар’єри Face випустив чотири студійних альбоми, кожен з яких повний соціальних тем та протиріч – зрештою, як і сам репер. Дух протесту змушує Face вибухати крайнощами та виливати всю свою енергію у нестримний бунтарський флоу і небезпечні агресивно-непримиренні тексти.