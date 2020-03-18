Репер Ghostemane оголосив нові дати концертів в Україні

Виступи у Києві та Львові перенесено на осінь. Тож скоріш за все, до нас репер завітає вже з новим альбомом, роботою над яким наразі зайнятий.

Американський репер Ghostemane все ж таки приїде до України з концертами. Два березневі виступи артиста у Києві та Львові через карантин та скасування усього європейського туру переносяться на осінь. Місця проведення залишаються незмінними, усі придбані раніше квитки – дійсні.

Тож вже цієї осені Ерік Уітні (справжнє ім’я репера) вже втретє завітає до України. Ghostemane належить до нової хвилі хіп-хопу, яка шукає натхнення не на вулицях чи в криміналі, а у жанрах, які неможливо уявити сумісними із репом взагалі – наприклад, Уітні знайшов своє в важкій музиці. Диявольска читка під рок, хардкор чи дум-метал? Легко. Не дивно, що його треки збирають сотні мільйонів переглядів на YouTube.

Дивитись відео Ghostemane – Mercury:

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Відомо, що зараз Ghostemane готує до релізу новий альбом. Платівка називатиметься Anti-Icon та вийде вже цього року.