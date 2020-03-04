Репер Ghostemane відмінив весняний тур: концерти в Україні переносяться
Причини скасування усіх європейських концертів не повідомляються. Нові дати шоу будуть відомі після узгодження з представниками артиста.
З невідомих причин американський репер Ghostemane скасував усі заплановані європейські концерти. Не приїде артист зокрема і в Україну, де в нього мали відбутися одразу два шоу – у Києві та Львові. Представники артиста та локальні організатори обіцяють узгодити та повідомити прихильникам Ghostemane нові дати найближчим часом. Усі придбані квитки на шоу залишаться дійсними.
Звертаюся до всіх своїх фанатів з Європи. Ми вирішили перенести решту шоу HIADICA Tour. У зв'язку з непередбаченими обставинами, я не в силах представити шоу, на яке ви заслуговуєте. Всі квитки будуть дійсні на нові дати. Зовсім скоро я повернуся, це буде набагато масштабніше, краще, голосніше. Люблю вас усіх!
– Ghostemane
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"Справжні прихильники знають, наскільки сильно я боюсь бути змушеним робити щось подібне. Ніколи раніше нічого не переносив. Уся ваша підтримка зараз важить більше, ніж усе, і буде відплачена. Я ніколи не підводив вас раніше – і не буду", – звернувся музикант до фанів у соцмережах.
Відомо, що зараз Ghostemane готує до релізу новий альбом. Платівка називатиметься Anti-Icon та вийде вже цього року.
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