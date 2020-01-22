Репер Lil Pump вперше виступить в Україні

Найуспішніший представник нової хвилі хіп-хопу і автор хіта Gucci Gang приїде до Києва навесні.

Коли: 28 травня 2020 року

Де: Stereo Plaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 999 грн, з 24-го січня у продажу на Concert.ua

До України приїжджає з першим концертом відомий американський репер Lil Pump. Яскрава зірка нової хвилі хіп-хопу виступить 28 травня в київському клубі Stereo Plaza. Квитки у продажу з 24-го січня.

Lil Pump почав свою кар’єру у 15, виклавши дебютний трек на SoundCloud. Вже за півтора роки у репера вийшов перший альбом, що швидко зробив його всесвітньо відомим. Сьогодні Lil Pump 19 років — і він один з найуспішніших представників хіп-хопу, що започатковує нові музичні тренди. Мільйони слухачів, номінації Billboard Music Awards та MTV Video Music Awards, потрапляння до Billboard Hot 100 — це все про молодого репера. А ще — власний мем, який ви точно знаєте. Ещкере, ещкере, ещкере!

Фани Lil Pump обожнюють його за вільні погляди та прості тексти, що не мають нічого спільного з романтикою. І звичайно, провокаційний зовнішній вигляд репера. Все це — і той самий хіт Gucci Gang, куди ж без нього — чекає на українців вже 28-го травня у Стереоплазі.