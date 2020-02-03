50 лет хеви-метала: лучшие песни Uriah Heep

7 февраля в Киеве свой 50-летний юбилей отметит британская рок-группа Uriah Heep. За полвека они успели написать огромное множество хитов, которые знает и любит не одно поколение фанатов гитарной музыки. Мы выбрали пять самых главных песен Uriah Heep, ради которых стоит посетить их праздничное шоу.

Когда: 7 февраля, 19:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец) Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 649 грн, в продаже на Concert.ua

Gypsy

Дебютный сингл Uriah Heep и одна из немногих песен, написанная не Кеном Хенсли, который долгое время был основным сонграйтером группы. Gypsy осталась за Миком Боксом, еще одним гитаристом, и вокалистом Дэвидом Байроном.

Песня, в которой поется о запретной любви парня и цыганской девушки, запомнилась всем, как самая тяжелая песня Uriah Heep. Вместо традиционного гитарного, соло в ней сыграно на органе. А Байрон еще и постучал ложечками по чайным чашкам в качестве партии перкуссии.

Слушать Uriah Heep – Gypsy:

July Morning

10-минутная прогрессив-рок махина с органным соло в конце – это July Morning. Песня не стала коммерчески успешной, но точно стала народной.

Кен Хенсли сочинил ее от скуки во время американского тура. Uriah Heep делили автобус с группой Sha Na Na, и им приходилось ждать, пока те отыграют концерт, чтобы ехать дальше. Вот так шатаясь без дела туда-сюда с акустической гитарой несколько дней подряд, Хенсли и написал этот трек.

July Morning стала негласным саундтреком молодежного праздника Джулая в Болгарии, который возник в восьмидесятых как знак протеста против правительства – молодые люди огромной толпой уезжали из городов на берег Черного моря и веселились в лучших традициях хиппи под эту песню.

Слушать Uriah Heep – July Morning:

Easy Livin'

Easy Livin' является самой известной песней Uriah Heep. В одном из интервью Кен Хенсли рассказал историю о том, как появилась идея для написания композиции:

Мы заперлись в студии на несколько дней, много работали. После окончания сессий мы ехали домой на такси и разговаривали о всяком. Случайно беседа зашла о наших слушателях и о том, что они считают нашу жизнь легкой. Мол, мы выходим на сцену, играем, получаем миллион за каждый концерт – и едем домой.

Песня стала большим хитом в США, попав на 39 место в Billboard Hot 100, и и поднялась на пятую строчку хит-парадов в Нидерландах.

Забавный факт: переделанную версию Easy Livin' можно услышать в конце одиннадцатого эпизода мультсериала "Ну, погоди", действие которого происходит в цирке.

Слушать Uriah Heep – Easy Livin ':

Lady In Black

Lady In Black – один из первых хитов группы, который добился ошеломительного успеха в Германии и России. Его также написал Кен Хенсли, а вдобавок еще и спел, потому что тогдашнему вокалисту Дэвиду Байрону песня совсем не понравилась.

Как рассказывал Хенсли, песня появилась после общения с сельским священником, к дочери которого в гости пришел Кен. Священник находился в подавленном состоянии. Но их разговор стал прозрением для обоих: Кен написал хит, а священник стал потихоньку приходить в себя.

Слушать Uriah Heep – Lady In Black:

Stealin'

Эта песня попала в американский хит-парад, а также стала большим прорывом для группы в Новой Зеландии в 1973 году.

Из-за того, что в песне поется про грабителя, который бежит от преследования и раскаивается в содеянном, к группе было много претензий со стороны законопослушных граждан – мол, подтекст у трека так себе.

Группа все отрицала: "Все, что вы услышали в песне – неправда. Единственное, о чем мы думали во время записи, это о том, как она станет большим хитом".

Слушать Uriah Heep – Stealin':