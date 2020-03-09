5 фактов о Queen Rock and Symphony Show: уникальный состав артистов и мировое признание

10 апреля в Киеве впервые покажут Queen Rock and Symphony Show – один из лучших мировых спектаклей, представляющих музыкальное наследие Queen. Этот концерт в корне отличается от всех других, созданных по мотивам творчества величайшей группы в истории музыки, и на это есть 5 объективных причин.

Когда: 10 апреля 2020 года

Где: Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103)

Стоимость билетов: от 499 грн, в продаже на Concert.ua

Брайан Мэй лично участвовал в создании шоу

Все поклонники творчества Queen знают, кто такой Брайан Мэй. Его вклад в создание песен культового коллектива бесценен. Мэй бессменный гитарист группы и автор более 60 хитов, среди которых We Will Rock You, Mother Love, (совместно с Меркьюри), Keep Yourself Alive, Too Much Love Will Kill You, The Show Must Go On и многие другие.

Именно на объявление Брайана Мэя о поиске ударника в 1984 откликнулся студент стоматологического факультета Роджер Тейлор (впоследствии – барабанщик Queen), а чуть позже к ним присоединился и Фаррух Булсара, взявший себе творческий псевдоним Фредди Меркьюри.

Брайан Мэй лично проводил отбор Queen Rock & Symphonic Show

В 2002 году Брайан Мэй и Роджер Тейлор создали знаменитый мюзикл We Will Rock You, вокалисты которого теперь участники Queen Rock and Symphonic Show. Мэй лично участвовал в кастингах и отобрал лучших. Именно они выйдут на сцену в Киеве, чтобы представить главные хиты Queen.

Уникальный состав артистов

Концерт Queen Rock and Symphonic Show — не просто трибьют имени Queen. Это полноценное симфоническое рок-шоу, участие в котором принимают лучшие музыканты. Кроме вокалистов из упомянутого выше мюзикла We Will Rock You, на сценутакже выйдут рок-группа из пяти человек и Национальный симфонический оркестр Украины.

Вокалисты будут выступать под аккомпанемент оркестра

Только представьте: живой вокал, полный оркестр, роковое звучание гитар и ударных и зал, который в унисон поет любимые песни. Именно в этом и состоят магия и величие Queen.

В программе – только хиты

Во время шоу в рок-симфонической аранжировке можно будет услышать главные хиты Queen. Innuendo, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Do not Stop Me Now, Radio Ga Ga и многие другие зазвучат по-особенному. Оригинальные концертные аранжировки и эклектичность звучания Queen будут воспроизведены безупречно, так как в этот вечер на сцене будут только лучшие.

Не только музыка

Queen Rock & Symphonic Show — концертное шоу с большим масштабом. Смысл, энергия и театральность песен Queen максимально переданы благодаря харизме музыкантов. Опыт участия вокалистов шоу в мюзиклах позволяет им не просто исполнять песни, а и проживать каждую из них.

Вокалистов для шоу также прослушивали участники Queen

Взаимодействие мужских и женских голосов передает яркость и артистичность уникального таланта Фредди Меркьюри, а тщательно подобранные дуэты раскрывают любовную лирику в композициях Queen. Возможно, именно в этот вечер поклонники группы смогут услышать по-новому хорошо знакомые композиции.

Представление, которое оценил весь мир

С момента премьеры в 2000 году представление Queen Rock and Symphonic Show собрало аншлаги в Австралии, Японии, США и Европе. В разное время вокалистов и группу сопровождали Сиднейский симфонический оркестр, Токийская филармония, Атлантический симфонический оркестр и Колорадский симфонический оркестр. А концерт Queen Symphonic был записан для радио BBC Radio 2 Friday Night Is Music Night и транслировался у входа в лондонский театр "Колизеум" (Coliseum Theatre) — самый вместительный театр Вест-Энда для проведения оперных и балетных спектаклей.