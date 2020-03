5 легендарных песен Криса Нормана

19 мая с туром в честь 70-летнего юбилея в Киев приедет Крис Норман – голос легендарной британской рок-группы Smokie. К его приезду Афиша 24 выбрала пять главных песен артиста – как в составе культовой группы, так и из сольного творчества.

Когда: 19 мая 2020 года

Где: МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 820 грн, в продаже на Concert.ua

If You Think You Know How to Love Me

Первый большой хит группы Smokie с вокалистом Крисом Норманом.

Полуакустическая баллада вышла в июне 1975 года в альбоме Changing All the Time и покорила чарты Ирландии, Швеции, Норвегии и Нидерландов. С этой песней группу пригласили в популярную тогда передачу Top Of The Pops. Их появление в телешоу помогло добраться треку до третьего места в Британии и задержаться там на три недели.

Слухати Smokie – If You Think You Know How to Love Me:

Do not Play Your Rock 'n' Roll to Me

Еще один мощный хит Smokie из альбома Changing All the Time с участием Нормана – на этот раз более рок-н-ролльный. Скорее всего, это случилось благодаря гитарному риффу из песни Элвиса Пресли His Lastest Flame, который группа адаптировала под свою композицию. Сингл добрался до восьмой строчки британского хит-парада.

Слушать Smokie – Do not Play Your Rock 'n' Roll to Me:

Living Next Door to Alice

История создания этой песни крайне интересная. Чаще всего хиты Smokie выходили не из-под пера музыкантов – авторами хитов был продюсерский дуэт Майка Чэпмена и Никки Чинна. К слову, предыдущие две песни – также их работа.

В 1972 году Чэпмен и Чинн написали Living Next Door to Alice для австралийской поп-группы New World. Песня в их исполнении не выстрелила – зато в исполнении Smokie еще как! Песня вышла в 1976 году и заняла 5-е место в Британии, а также 25-е в США – самое большое достижение группы в Штатах за всю карьеру.

А спустя 19 лет с песней произошла фантастическая история. К 1995 году Крис Норман уже десять лет как покинул состав Smokie. В том самом году в Нидерландах команда комиков-приколистов Gompie берет песню Smokie и добавляет слова "Alice, Who the Fuck Is Alice?" И песня снова становится хитом!

Слушать Gompie – Alice, who the f*** is Alice?

На волне хайпа, говоря современным языком, Smokie вместе с стэндапером-маргиналом Роем Чабби Брауном делают свою версию трека – и попадают на третье место в британском чарте, продав полмиллиона копий нового старого сингла!

Смотреть видео Smokie & Roy Chubby Brown – Living Next Door To Alice:

А еще через шесть лет, рок-группа "Конец фильма" просто переводит слова юмористической версии (правда, без матерных слов), называет ее "Элис" – и получается хит. Такие дела.

Stumblin 'In

Первый хит Криса Нормана после ухода из Smokie.

Дело в том, что к 1978 году Smokie и авторский дуэт Чэпмена-Чинна прекратили сотрудничество. Однако общение не закончилось – судьба свела сонграйтеров и группу летом того же года в Германии. Тогда авторский дуэт работал над альбомом для Сьюзи Кватро, а группа получала какую-то награду.

Smokie с продюсерами и Сьюзи Кватро встретились на тусовке. Чэпмен вышел на сцену и пел все подряд все написанные с Чинном хиты, когда Кватро и Крис Норман поднялись на сцену, чтобы подыграть своему другу.

Чэпмен заметил, как Кватро, сидя, играет на басу, а Норман стоит рядом на сцене, положив ей руку на плечо, – и у продюсера появилась идея. На следующий день родилась песня Stumblin' In, ставшая большим хитом в США – 4 место в "горячей" сотне.

Слушать Крис Норман и Сьюзи Кватро – Stumblin 'In:

Midnight Lady

А вот этот трек – полностью сольный хит Нормана.

В 1986 году Крис сотрудничал с Дитером Боленом – с той самой второй половиной немецкого дуэта Modern Talking. На родине Болена также называют "поп-титаном". Именно он написал и спродюсировал большую половину сольника Нормана под названием Some Hearts Are Diamonds.

На нем была песня Midnight Lady. Романтическая нью-вэйв баллада крепко засела на вершине чартов Германии, Швейцарии и Австрии. Если до этого Норман был просто широко известен в этих краях, то после выхода этой песни он стал суперзвездой, которой остается и по сей день.

Слушать Кріс Норман – Midnight Lady: