7 интересных фактов о Machine Head, которые вы могли не знать

Наверняка все украинские фанаты метала уже обвели красным в календаре 20 мая – день, когда в Киеве выступит культовая группа Machine Head.

Когда: 20 мая 2020 года

Где: StereoPlaza (пр-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 1090 грн, в продаже на Concert.ua

Уже в конце мая в киевском клубе StereoPlaza Machine Head отыграют большой трехчасовой концертом, который будет разделен на две части. В первой рокеры сыграют новый материал, а во второй – отметят 25-летие дебютного альбома Burn My Eyes.

Более того, в Киев приедут сразу два состава Machine Head – нынешний и оригинальный, который участвовал в записи самой первой пластинки. В преддверии концерта Афиша 24 собрала несколько интересных фактов о группе.

Группа так называется совсем не из-за Deep Purple. Да, Machine Head – шестой альбом легендарных британских рокеров, самый продаваемый в их дискографии. Но совсем не он послужил вдохновением для нейминга группы Робба Флинна, как считают многие. К тому же, по словам самого Робба, из всего репертуара Deep Purple, он знает только Smoke On The Water.

Смотреть видео Machine Head – Locust:

Machine Head появились из-за гранаты. Дело в том, что группа какое-то время существовала как сайд-проект – фронтмен Робб Флинн был сосредоточен на другой своей группе Vio-Lence. В интервью популярному сайту Loudwire Флинн рассказал, что решил покинуть ее только после инцидента с местной бандой в городе Окленд.

После стычки, на одном из концертов Vio-Lence хулиганы бросили на сцену гранату, которая, к счастью, не взорвалась. Флинн решил, что не хочет иметь с дела с таким дерьмом в будущем – и сосредоточился на Machine Head.

Это не помешало другому участнику Vio-lence поиграть и в Machine Head. Гитарист Фил Деммел посвятил Machine Head целых 15 лет – с 2003 года по 2018-й.

Чули? Вокаліст Machine Head анонсував новий альбом

Получили контракт с влиятельным лейблом благодаря уникальной демо-записи. Почти все альбомы Machine Head выходили на лейбле Roadrunner, на который подписаны Slipknot. Менеджеры заинтересовались на тот момент никому неизвестной группой, как только услышали первую демо-запись. К слову, на неё Флинн потратил всего 800 баксов: забукировал на эти деньги "студию" – дом своего друга, и записал в нем несколько песен.

Смотреть видео Machine Head – Imperium:

Уникальность этой записи заключается в вокале с дисторшном – эффектом искажения звука. Правда, для него предприимчивому музыканту не понадобились примочки или часы электронной обработки записи. Флинн записал вокал через интерком – систему связи для всего дома.

К слову, Machine Head выпустили на Roadrunner свой дебютный альбом Burn My Eyes, с юбилеем которого приедут в Киев. На тот момент он стал самым продаваемым релизом лейбла – 400 тысяч копий по всему миру.

На Machine Head повлияли Metallica, Exodus, Testament, Suicidal Tendencies, Nirvana, Alice In Chains и Slayer. Кстати, о последних – следующий факт.

Катались в одном туре со Slayer. Легенды трэш-метала взяли команду Робба Флинна на разогрев в Европе в 1994 году. Популярность группы за это время настолько возросла, что через несколько месяцев они поехали в сольный тур по Европе по тем же площадкам, что и Slayer.

Смотреть видео Machine Head – Crashing Around Yo:

Попали в бан на MTV. В клипе на песню Crashing Around You горят и взрываются здания. Видео снималось до трагедии 11 сентября, но музыканты выпустили его спустя несколько недель после теракта.