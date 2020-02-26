Афиша событий на 8 марта в Киеве – куда пойти в Международный женский день

В честь 8 марта в Киеве состоится много мероприятий, посвященных женщинам и весне. Афиша 24 выбрала те, которые точно заслуживают вашего внимания.

8 марта весь мир традиционно празднует самый главный феминистский праздник Международный женский день. И хотя основан он был как символ антисексизма и борьбы женщин за свои права, во многих странах в этот день принято дарить женщинам цветы и делать подарки.

Читайте также: Выходные дни в марте 2020 – как украинцы отдыхают на 8 марта

Но лучший подарок для любой женщины – внимание и впечатления. Поэтому мы подготовили для вас интересные события, которые состоятся в Киеве 8 марта. А их много – от концертов классической музыки и эксклюзивного шоу Pianoбой с оркестром до камерного рейва и тематического стендапа. К тому же в этом году Международный женский день приходится на воскресенье – соответственно еще один дополнительный выходной у нас будет в понедельник 9 марта.

Перечень событий на 8 марта в Киеве

Pianoбой. Хистори. Праздничный концерт с оркестром

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Дворец спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 490 грн, в продаже на Concert.ua

Киевских поклонников Дмитрия Шурова ожидает уникальное шоу, ведь концерт сочетает в себе сразу три значимых события: празднование Международного женского дня, презентацию нового альбома "Хистори" и 10-летний творческий юбилей Pianoбой. "Это будет вечер празднования жизни как она есть – с её эмоциональными моментами. Все – молодые и с опытом, пары и одиночки, влюбленные и после тяжелого разрыва – мы все будем чувствовать, что мы находимся в одном космическом корабле, который несет нас к вершинам" , – обещает группа.

Оригинальная программа станет удивительным подарком для всех поклонников артиста, ведь на этот раз Pianoбой выступит в сопровождении оркестра. В крутом шоу соединятся фирменный романтический драйв и энергия рок-бэнда и гармония оркестрового звучания. Вместе с новыми композициями на концерте прозвучат любимые "Кохання", "Родинки", "Шампанскі очі", "Родина", "Все, що тебе не вбиває" и другие известные песни.

Знали? Pianoбой объявил большой весенний тур по Украине

Fairmont Classic – Mozart & Salieri

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Fairmont Grand Hotel (ул. Набережно-Крещатицкая, 1)

Стоимость билетов: от 600 грн, в продаже на Concert.ua

Легенда об отравлении Моцарта его коварным соперником Сальери известна каждому, кто хоть немного знаком с миром классической музыки. Но правда гораздо скучнее – Моцарт, вероятно, презирал зануду Сальери, зато Сальери обожал конкурента. Это он без стеснения кричал "Браво!" на премьере "Волшебной флейты", мешая оперным певцам. Это он добился исполнения моцартовских мес на коронации Леопольда II.

В программе концерта – "Маленькая ночная серенада" Моцарта, происхождение которой – еще большая загадка, чем "Реквием"; Concertino Da Camera для флейты и струнных Сальери – пример галантной музыки от маэстро; Рондо для скрипки и камерного оркестра, которую Моцарт сочинил к свадьбе дочери бургомистра Зальцбурга; симфония La Veneziana, созданная из кокетливых опер Сальери уже после его смерти; Sinfonia Concertante для скрипки и альта с оркестром, которая возникла из бесконечного восхищения Моцарта альтом. Исполняет Kyiv Mozart Orchestra под руководством итальянского дирижера Луиджи Гаджеро.

Мария Чайковская

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

Украинская исполнительница Мария Чайковская возвращается с большим праздничным концертом. Певица представит новую программу "Парус" – ее название посвящена одноименной композиции, которую пианистка и автор песен представит в феврале.

После двухлетнего перерыва Мария Чайковская сыграет концерт в Киеве, чтобы поклонники, соскучившиеся по ней, наконец смогли услышать любимые песни и новые композиции, сотканные из многослойной лирики и космических мелодий. Ведь сама Мария и есть то парус, который с помощью волшебной музыки заберет вас в путешествие по морю воспоминаний, наполненных волнами желаний.

Читайте также: Что подарить женщине на 8 марта – 10 идей, которые очаруют каждую

Классическая музыка любви

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Кирха Святой Екатерины (ул. Лютеранская, 22)

Стоимость билетов: от 150 грн, в продаже на Concert.ua

Классическая музыка любви – самая популярная классика о любви в исполнении Киевского молодежного оркестра. В программе – А. Вивальди, И.С. Бах, А. Пьяццолла, Ж. Бизе, М. Скорик, Л. Андерсон, а еще – музыка из кинофильмов и другие сюрпризы.

В составе Киевского молодежного оркестра – настоящие молодые звезды, лауреаты международных конкурсов. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Игорь Пучков. Мастерство музыкантов и уникальная акустика лютеранской церкви 19-го века – залог удачного праздничного вечера и неповторимой атмосферы любви.

Леди эпохи биг-бэнд. Aniko Dolidze Big Band

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Волшебная Анико Долидзе и ее биг-бэнд сыграют праздничный концерт "Леди эпохи биг-бэндов". "Для меня этот концерт – это дань уважения тем, кто создал для нас язык и формы, создал для нас фундамент, и мы продолжаем протягивать эти невидимые нити из прошлого в будущее. Я не перестаю учиться у этих великих женщин, и удивляюсь их тонкому вокальному мастерству, утонченности и умению держаться на сцене ", – рассказывает Анико Долидзе.

Так что настоящая леди украинского джаза в окружении семнадцати первоклассных музыкантов на один вечер станут вашими проводниками в изысканные времена яркого, виртуозного и мелодичного свинга. В программе – песни Пэт Фрайдей, Аниты О'Дей, Хелен Уорд, Джун Кристи, Хелен О'Коннелл, Марты Тилтон, Хелен Форрест, Айрин Дэй и The Clark Sisters.

ЦеШо

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Центр Современного Искусства "ДАХ" (ул. Большая Васильковская, 136)

Стоимость билетов: 400 грн, в продаже на Concert.ua

Отличный вариант для 8 марта – спектакль-концерт от театральной труппы театра "Дах", все участники которой – девушки. Камерный музыкально-театральный "социальный рейв". Четыре актрисы, играющие на виолончели, контрабасе, аккордеоне, мелодике, саксофоне и ксилофоне. Они отправят вас в музыкально-психологический трип и подарят возможность перетасовать свое понимание мира.

"ЦеШо" исследуют кто мы, где и как живем, говорят о проблемах современного человека. Творческим руководителем коллектива является Влад Троицкий – театральный режиссер и основатель "ГогольФеста".

Слышали? Этно-хаос группа ДахаБраха презентует в Киеве новый альбом

Точка G – Generation of improv!

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Freedom Hall (ул. Фрунзе, 134)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Это комедийное импровизационное шоу всегда сопровождают аншлаги. Ведь главные его создатели – сами зрители! Все ситуации и персонажей придумывают гости, а актеры создают смешные истории у них на глазах. К тому же зрители, которые чувствуют в себе творческий запал, могут выйти на сцену и стать частью импровизационного шедевра. То есть вы можете не просто смотреть шоу, но и полностью влиять на все, что происходит на сцене.

Создатель и ведущий – Юрий Кляцкин. В течение 15 лет он был актером, режиссером и педагогом известного театра-студии импровизации "Черный квадрат".

Большой весенний стендап

Когда: 8 марта, 20:00

Где: FEDORIV Hub (ул. Большая Васильковская, 5)

Стоимость билетов: от 250 грн, в продаже на Concert.ua

Авторский смелый юмор о женщинах и отношениях от самого масштабного стендап-проекта Украины. В программе – лучшие комики Киева. Свят Загайкевич – создатель "Подпольного" и тех самых шуток "О метро"; Сергей Липко – победитель многочисленных фестивалей, дважды победитель шоу "Рассмеши комика", сценарист проекта "Телевидение Торонто"; Александр Жипецкий – актер кино и театра "Черный Квадрат", участник импровизационного шоу Rockstar improv; Анна Кочегура – победитель в номинации "Best comedian female" независимого стендап фестиваля; Антон Тимошенко – абсолютный победитель "Рассмеши комика", сценарист проекта "Телевидение Торонто" и еще множества популярных программ.

Stand up о женщинах и других заморочках

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Дом звукозаписи Украинского радио (ул. Л. Первомайского, 5-Б)

Стоимость билетов: от 200 грн, в продаже на Concert.ua

В этот праздничный день киевский стендап-комик представит специальную сольную программу "О женщинах и других заморочках". Макс – честный и искренний комик, который шутит об отношениях, но умудряется их сохранить. А также участник телешоу "Гуднайт Клаб", неоднократный победитель "Рассмеши комика", и один из самых востребованных украинских комедиантов.

В этот вечер со сцены вы не услышите старых избитых тем, все шутки и истории комика взяты из реальной жизни. Причем не только его, но и вашей. У вас сложится впечатление, что Макс знает все о вас и вашей второй половинке.