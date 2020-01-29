8 типов мудаков на концертах

Всем нам каждый день приходится иметь дело с мудаками. Пока ты осторожно кладешь во внутренний карман куртки билет на свой "КОНЦЕРТ ГОДА", некоторые перевоплощается в этих самых неприятных персонажей. Спорим, хотя бы раз тебе посчастливилось встретить таких. Мы знаем, как их распознать, а главное — как с ними бороться.

Оригинал статьи – онлайн-журнал о музике СЛУХ.

Суровые охранники

Индикатор опасности: 8/10

Всегда почему-то мрачные. Любят: ощупывать тебя и трясти сумки. Не любят: твою еду, воду, колюще-режущие предметы, наркотики, аэрозоли. Под пристальным наблюдением уплетаешь найденный бутерброд сразу на входе (потому что тебя учили: выбрасывать хлеб – типа грех) и идешь в зал.

Как обезвредить:Приучиться, что продукты, опасные предметы и концерты – вещи несовместимые. А скорость твоего прохождения поста охраны прямо пропорциональна размеру твоей сумки – чем меньше, тем быстрее.

Заряженный слэмер

Индикатор опасности: 9/10

В фан-зоне тебя толкает крепкий чувак, влетаешь в такого же здоровяка. Опа – и ты в эпицентре слэма. И здесь он – заряженный на махач слэмер, которому правила не писаны. Он создает вокруг себя водоворот угрозы, работает локтями и будто целится в голову. Охранники-то решают по рации, но не приближаются. Если повезет, его выведут. Если нет, понадобится салфетка и холодная вода. Такое приключение. И оно тебе нужно?

Как обезвредить:Самые опасные зоны в фанке – первые 3-5 метров от сцены. Шанс встретить заряженного слэмеров в задних рядах или у бара – вероятнее тебя собьет с ног жираф. Или бери билеты в VIP и снимай это месиво на телефон из нейтральной зоны.

#яжеВейпер

Индикатор опасности: 6/10

Настоящий фан, но это не точно. Он долго ждал, чтобы вытянуть свою дудку и затянуться под любимый трек. Он парит, а ты начинаешь париться. К таким спецэффектам жизнь тебя не готовила.

Как обезвредить:Расслабиться и вдыхать ванильный туман. Или заманить вейпера в первые ряды фанки, где тусуется заряженный слэмер.

Мудак из прошлого (бывшая любовь)

Индикатор опасности: 10/10

В зале тысяча человек, но как так? Призрак из прошлого стоит просто в метре от тебя. Настроение куда-то исчезает: в голову лезут воспоминания, обещания, прощения и нервные срывы. Необходимость (опять) морозиться огорчает и отвлекает. Или это все-таки твоя судьба?

Как обезвредить:Сматываться куда-нибудь. Даже слэм – идея неплохая.

Беспечный ангел

Индикатор опасности: 7/10

Длинные волосы. Косуха. Портвейн и нарушенная ориентация. Ангел трясет шикарными волосами, как в рекламе шампуня. И вот они уже во рту у всех, кто рядом.

Как обезвредить:Брать билет в VIP. Или отрастить патлы и жёстко отомстить.

Влюблённые ящерки

Индикатор опасности: 3/10

Запахло весной. Влюбленная парочка тоже это чувствует. Они целуются весь концерт, будто хотят друг друга съесть и им больше некуда пойти. Или он стоит позади и держит ее за плечи, как настоящий покровитель. Они вроде не мешают, но тебя это бесит! Что-то с ними точно не так. Или с тобой?

Как обезвредить:Да забей.

Инстафан

Индикатор опасности: 5/10

Снимает весь концерт на смартфон. Или на (!) планшет. Если такой персонаж стоит прямо перед тобой, ты смотришь концерт с его экрана. Удовольствие сомнительное, правда? Это именно он засоряет твою ленту левыми видео, на которых почти ничего не видно и не слышно. Зато всем показывает, что #онужетам.

Как обезвредить:Стать прямо перед ним. Особенно если у тебя высокий рост.

Дикие люди

Индикатор опасности: 9/10

Они орут друг другу прямо в уши, поют, толкаются с пивом в руках. Сделать замечание сразу целой компании – выше твоего достоинства или смелости. Б – безнаказанность.

Как обезвредить:Разлей пиво на одного из них. Все засуетятся и начнут искать салфетки. Ныряй в освободившееся пространство для побега, ищи комфортное место. Или бери билеты в VIP.

P.S.

Несмотря на всех концертных демонов, тебе удалось получить то, чего очень хотелось. Эмоции, уверенность, что твоя любимая группа – зе бест, и надежду на новые концерты. Поэтому помаши мудаком ручкой, пожелай хорошего вечеру и не переживай – вы еще обязательно увидитесь!

Текст: Олесь Николенко

Илюстрации: Макс Журавчак

