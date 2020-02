Афиша Киева на неделю: куда пойти 10-16 февраля

Bring Me The Horizon / Facebook

Мощные рокеры Bring Me The Horizon, новое шоу легендарного Cirque du Soleil, вокалист Asking Alexandria Дэнни Уорсноп, второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020 и, конечно же, целый ряд праздничных событий ко Дню Влюбленных – в традиционной подборке от Афиша 24.