Афиша Киева на неделю: куда пойти 10-16 февраля

Мощные рокеры Bring Me The Horizon, новое шоу легендарного Cirque du Soleil, вокалист Asking Alexandria Дэнни Уорсноп, второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020 и, конечно же, целый ряд праздничных событий ко Дню Влюбленных – в традиционной подборке от Афиша 24.

Nazareth

Когда: 10 февраля, 19:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 280 грн, в продаже на Concert.ua

Шотландская группа Nazareth – обладатели полсотни золотых и платиновых пластинок. Они приедут в Украину, чтобы напомнить, как звучит настоящая качественная рок-музыка. Их балладу Love Hurts знают и подпевают люди любого возраста во всех уголках планеты.

Сейчас группа находится в туре в честь своего 50-летия. За эти годы Nazareth выпустили 24 студийных альбома, последний из которых – Tattooed on My Brain – вышел в октябре 2018-го. Поэтому приходите на концерт – и вы станете частью легенды, которая внесла неоценимый вклад в развитие рок-культуры.

Bring Me The Horizon

Когда: 11 февраля, 19:00

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 1599 грн, в продаже на Concert.ua

Британцы ВМТН окончательно вернулись из творческого отпуска. 11 февраля на сцене Stereo Plaza рок-группа сыграет полуторачасовое шоу в поддержку своего свежего релиза – альбома amo (2019). Новый LP группы следует в направлении, которое BМTH задали себе в предыдущем That's the Spirit. В amo музыканты разбавили тяжелые гитары индустриальным электронным битом, трансовыми синтезаторами и даже эмбиент-пассажами.

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Дэнни Уорсноп

Когда: 13 февраля 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость: от 600 грн, в продаже на Concert.ua

Британский музыкант и фронтмен группы Asking Alexandria Дэнни Уорсноп привезет в Киев специальную акустическую программу. Во время сольного тура Дэнни Уорсноп вместе со своим гостем-гитаристом выполняет свой собственный материал и несколько песен Asking Alexandria в акустике. Кроме того, после концертов Дэнни традиционно проводит автограф-сессию и общается с поклонниками, поэтому не упустите возможность.

Сами же Asking Alexandria также совсем скоро планируют наведаться в Киев. 20 апреля 2020 года полный состав группы выступит в киевском клубе Stereo Plaza.

Cirque du Soleil. Crystal

Когда: 13-16 февраля

Где: Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua

Легендарный Cirque du Soleil в Киеве с масштабным ледовым шоу Crystal. Это новая программа цирка, представленная в мае 2019-го. Зрителей ждет незабываемое путешествие в компании очаровательной главной героини шоу и более 40 талантливых артистов. Красивая музыка, потрясающие визуальные эффекты, профессиональные постановки трюков, от которых захватывает дыхание – это все волшебный мир Crystal.

Продолжительность шоу – 2,5 часов с антрактом, подходит для посещения всей семьей. Вход для детей до 5 лет (без предоставления отдельного места, при наличии копии документов, подтверждающих возраст) – бесплатно. Дети от 14 лет могут прийти на шоу без сопровождения взрослых.

Лайма Вайкуле

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 5900 грн, в продаже на Concert.ua

Эксклюзивный концерт латвийской певицы в Киеве ко Дню влюбленных. Лайму Вайкуле по праву можно назвать символом эпохи и иконой стиля. Каждый раз она удивляет поклонников новыми невероятными образами и яркими шоу. 14 февраля в уютной атмосфере прозвучат любимые хиты "Легкой джазовой походкой", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Я вышла на Пикадилли" и многие другие, а также новые песни певицы. Количество мест ограничено – всего 300 билетов.

Kyivstoner. Сольный концерт для всех за...ных

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

Бывший участник группы "Грибы", тот самый парень из Instagram с почти 1,5 миллионами подписчиков рэпер Kyivstoner прокачает Atlas в День всех влюбленных. Вас ждет театр абсурда и "движуха без печали", сториз с которой можно показать только близким друзьям. Ведь Kyivstoner за словом в карман не полезет и сделает лучшее шоу благодаря острому юмору и песням, которые стали уже любимыми. Кстати, за время сольной карьеры рэпер уже успел выпустить три альбома "Хайпаголик", "Хайпаголик 2" и "Banger", с которыми активно гастролирует по Украине и за ее пределами. Поэтому треков ему хватит на весь вечер – идеальная альтернатива празднованию Дня Святого Валентина.

ПРОЛЮБОВ

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 450 грн, в продаже на Concert.ua

Большой праздничный концерт ко Дню всех влюбленных, участники – лирические украинские группы "Друга Ріка", Скрябин и LETAY.

"Друга Ріка" уже давно снискали славу главных рок-романтиков. Под их песни "Вже не сам" и "Так мало тут тебе" многие переживали влюбленности, а под "Три хвилини" встречались и расстались навсегда. Скрябин – рок-группа, для которых любовь – это чувство к музыке, к Родине и к родным. А еще Скрябин – это наша общая любовь к Кузьме. Сейчас песни Андрея Кузьменко в составе группы выполняет Yurcash. LETAY – тот самый парень, который покорил зрителей Нацотбора "Евровидение-2019" экспериментальным театрализованным номером и романтическим песенным исполнением "Мила моя".

Todd Terje

Когда: 14 февраля, 22:00

Где: HC HALL (пр-т Освободителей, 1)

Стоимость билетов: 600 грн, в продаже на Concert.ua

Легендарный Тодд Терье приезжает в Киев и возвращает "золотую эпоху диско", теплых пляжей и чиллових коктейльных вечеринок. За всю свою карьеру, которая продолжается без малого 20 лет, Терье выпустил всего один альбом. Зато какой! It's Album Time вышел в 2014 году, стал пластинкой года по версии Pitchfork, Spin, Resident Advisor, NME, и Q. На одном из треков даже спела легенда рок-музыки – Брайан Ферри.

Музыка, которую создает Олсен, привлекает всех – от любителей транса до фанатов рок-музыки. Терье документирует в своих треках очень важную для танца эмоцию – счастье без оглядки на то, что происходит вокруг слушателя.

Национальный отбор на Евровидение 2020, второй полуфинал

Когда: 15 февраля, 18:00

Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы, 37)

Стоимость билетов: от 320 грн, в продаже на Concert.ua

Во втором полуфинале за право представлять страну на Международном песенном конкурсе Евровидение-2020 будут бороться восемь украинских исполнителей: KHAYAT, GARNA, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинський, TVORCHI, Элина Иващенко и MOONZOO feat. FMF Sure. Так что уже в эту субботу мы узнаем еще трех исполнителей, которые попадут в финал Нацотбора. Возможно, именно в этом полуфинале мы и увидим того, кто победит 22 февраля и поедет от Украины в Нидерланды. Конечно, посмотреть конкурс можно и по телевидению, однако гораздо интереснее самому стать частью музыкальной истории.

Pavel Ignatiev. Piano

Когда: 15 февраля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 180 грн, в продаже на Concert.ua

Специальная программа пианиста Павла Игнатьева ко Дню Влюбленных – "Концерт для романтиков". И билеты на этот концерт могут стать отличным подарком близкому человеку к празднику, ведь в теплых отблесках свечей вы сможете насладиться музыкой, атмосферой и друг другом. В оригинальной авторской аранжировке прозвучат всемирно известные песни о любви. Французская классика "Шербурские зонтики", мюзикл "La La Land" и многие другие любимые мелодии.

Tarantinomania

Когда: 16 февраля, 19:00

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Tarantinomania – это музыкальное шоу, основанное на самых популярных саундтреках к фильмам культового американского кинорежиссера, продюсера и сценариста Квентина Тарантино. В этот вечер в Caribbean club звучать саундтреки к фильмам "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный", "Убить Билла" и "Однажды в Голливуде".

Знаменитые композиции прозвучат в исполнении легендарного коллектива – Национального Академического оркестра народных инструментов (НАОНИ), известного не только в Украине, но и далеко за пределами нашей страны. Художественный руководитель и главный дирижер – Народный Артист Украины Виктор Гуцал. Вокалисты – финалисты телешоу "Голос страны" Вера Кекелия и Роман Дуда.

Специальная программа пианиста Павла Игнатьева ко Дню Влюбленных – "Концерт для романтиков". И это может стать отличным подарком близкому человеку к празднику, ведь в теплых отблесках свечей вы сможете насладиться музыкой, атмосферой и друг другом. В оригинальном авторском аранжировке прозвучат всемирно известные песни о любви. Французская классика "Шербурские зонтики", мюзикл "La La Land" и многие другие любимых мелодий.

Tarantinomania

Когда: 16 февраля, 19:00

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua