Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта

Джазовый понедельник с бэндом Алексея Яровенко, аншлаговый мюзикл "Гуцулка Ксеня", мастер провокации Tommy Cash, пьеса по мотивам антиутопии Оруэлла "1984", Сергей Михалок с проектом Drezden, презентация нового альбома Kozak System, молодая британская звезда Georgia и легенды металла HammerFall – в традиционной недельной подборке от Афиша 24.

Джазовый понедельник: бэнд Алексея Яровенко

Когда: 24 февраля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 150 грн, в продаже на Concert.ua

Скорее всего, вы знаете Алексея Яровенко как актера – звезду сериала "Крепостная". Этот белорусский красавчик по-настоящему влюбил в себя украинских зрителей и покорил сердца миллионов. Однако Алексей еще и профессиональный вокалист и музыкант. Его джазовый бэнд образовался в 2017 году, быстро набрал обороты – и уже через полтора года стал одним из инноваторов украинского блюза.

24 февраля трендсеттеры блюзмены представят авторскую программу, в которой удачно сочетают микс блюза, фанка, соула и рок-н-ролла. Их музыка – это осовремененные и вполне выдержанные в блюзовом стиле произведения.

Нескучная лекция Ван Гог и Гоген

Когда: 26 февраля, 19:00

Где: Дом архитектора (ул. Бориса Гринченко, 7)

Стоимость билетов: 200 грн, в продаже на Concert.ua

Винсент Ван Гог – сын сельского проповедника, который мечтал так же стать проповедником, но однажды поверил в другую религию, именуемую искусством. Поль Гоген – бывший успешный биржевой служащий, который имел богатую жизнь и успешную карьеру, большую счастливую семью, но в один момент все и всех бросил.

Нескучная лекция о жизни, творчестве, картиных, дружбе двух великих художников постимпрессионизма. И конечно, о том, как они изменили мир искусства. Лектор – популярный одесский лектор и искусствовед Владимир Островский.

Мюзикл "Гуцулка Ксеня"

Когда: 26 февраля, 19:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 290 грн, в продаже на Concert.ua

Главная сюжетная линия разворачивается вокруг украинских эмигрантов из США, прибывающих в Ворохту на поиски невесты для парня. Ведь он получит миллион отца в наследство только после бракосочетания с настоящей, сознательной украинкой.

Мюзикл-сенсация, в котором соединились современное и аутентичное. Созданная 80 лет назад оперетта Ярослава Барнича получила новую жизнь благодаря современной аранжировке Богдана Ткачука и свежему взгляду режиссера, народного артиста Украины и лауреата Шевченковской премии Ростислава Держипольского.

Tommy Cash

Когда: 27 февраля, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 700 грн, в продаже на Concert.ua

Самый популярный рэпер стран Балтии, "темный лорд собственных постмодернистских мифов", эксцентричный Томи Кэш возвращается в Киев. "Сash использует свое творчество в правильном русле. Избавляет людей глупых предубеждений. Показывает, насколько важно человечеству быть сексуально свободными и любить себя", – пишет о артиста авторитетное издание Dazed.

Его последний альбом YES – многослойный, с влиянием культуры рейва и транс-музыки, а также с кучей приглашенных гостей. Cash больше не стебный мальчик, который снимает клипы ради собственного удовольствия. Это серьезный артист, который делает актуальный для индустрии продукт, но с собственным видением – странным, шокирующим, но вызывающим неподдельный интерес.

1984

Когда: 27 февраля, 19:00

Где: Freedom Hall (ул. Фрунзе, 134)

Стоимость билетов: от 840 грн, в продаже на Concert.ua

Пьеса американского драматурга Майкла Джина Салливана по легендарному роману Джорджа Оруэлла "1984". Постановщик – главный режиссер Херсонского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша, лауреат многочисленных театральных фестивалей Сергей Павлюк.

Самый известный в мире роман-антиутопия "1984" доводит до абсурда все проявления тоталитарного режима. Однако если задуматься, на самом деле свободы гражданина весьма ограничены законом, традициями и обычаями, а его выбор управляемый и прогнозируемый даже в демократическом обществе. Мониторы, следят за каждым, полиция, наказывающая не только за действия, но и за мысли, язык, который, развиваясь, на самом деле деградирует. Неординарная история о том, как настоящие чувства могут изменить не только отдельных людей, а целую страну.

Музыкальная премия Aprize

Когда: 28 февраля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Церемонія нагородження переможця премії Aprize від Радіо Аристократи за найкращий український музичний альбом року. Тільки тут за один вечір можна побачити й почути майже усіх найкрутіших інді виконавців української сцени – Alina PASH, ТИМПАЧЕ, Тонка, Електромед, Ofliyan, Tik Tu. Серед гостей – теле та радіоведучі, артисти, музичні продюсери та менеджери.

Загалом у 2019 році в Україні було видано 606 альбомів, проте тільки один отримає статус найкращого. Який саме – можете дізнатись першими! До речі, у попередні роки статуетку за кращий альбом отримували гурти DakhaBrakha, MARU та Onuka.

Kyiv Modern Ballet. Палата № 6 і Underground

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2)

Вартість квитків: від 120 грн, у продажу на Concert.ua

Балет "Палата № 6" на музику естонського композитора Арво Пярта – одна з найбільш інтимних постановок колективу Kyiv Modern Ballet. Актуальна за всіх часів чеховська історія, адже людина, що відрізняється від інших, майже завжди приречена стати вигнанцем. Як відзначають творці постановки, потрясіння від цього балетного спектаклю можна хіба що порівняти з катарсисом, який буває після перегляду кращих світових драматичних вистав.

Другий балет – Underground на музику латвійського композитора Петеріса Васкса. У ньому Раду Поклітару представляє світ героїв, які опинилися на межі навіть не життя, а виживання. Обставини протиставлено прагненню кожного до далекого світла – божественного, небесного світла, світла дитинства.

DREZDEN

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 499 грн, у продажу на Concert.ua

Це сольний проєкт культового білоруського артиста Сергія Міхалка, в якому він відкриває для прихильників ще одну сторону своєї творчості. Назва Drezden походить від німецького міста, де народився Сергій. Та й перший в історії проєкту концерт відбувся цьогоріч у Львові у день народження Міхалка – 19 січня.

Разом із Сергієм Міхалком у лайві братимуть участь його син Павло за клавішними, бас-гітарист Алесь-Франтишек Мишкевич, гітарист Павло Величко і барабанщик Денис Шуров. Гратимуть музиканти пісні з обох релізів групи: однойменного дебютного альбому "Drezden" (2018) та "Эдельвейс" (2019).

Тараканы!

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 600 грн, у продажу на Concert.ua

Панк-група "Тараканы!" повертається до Києва, аби презентувати свою нову програму "Глас народа". Сет-лист виступу буде складатися з 28 пісень, 12 з яких гурт вибрав самостійно. А інші 16 — через голосування прихильників.

Коли музикантам гурту "Тараканы!" було по 16 років, вони і не мріяли, що вийдуть на сцену перед Sex Pistols, Misfits або Exploited. А про те, що самі почнуть збирати натовпи фанатів та ще й святкуватимуть 28-річчя — про це навіть подумати не могли! Історія "Тараканов!" — це злети і падіння, перемоги і поразки, розчарування і прозріння. Це "свій серед чужих" і "чужий серед своїх". Це філософія, яка геть відкидає будь-які рамки та умовності.

Georgia

Коли: 29 лютого, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 650 грн, у продажу на Concert.ua

Перший концерт британської співачки та мультиінструменталістки Georgia в Україні. Колишня футболістка і барабанщиця Кейт Темпест, перший альбом якої ввібрав вплив Missy Elliott і пост-панку , – це все про цю молоду зірку. Вона могла стати справжньою зіркою спорту, проте обрала музичну кар’єру. А як інакше? Адже її тато – Ніл Барнз із електро-дуету Leftfield, а дитяча кімната водночас була студією батькового гурту, і, за словами Georgia, вона за все своє життя просякла танцювальною музикою.

Дебютний альбом Georgia, що вийшов у 2015, супроводжувався гучними порівняннями з MIA та Missy Elliott та захопленими компліментами її грі на барабанах. У січні цього року співачка випустила вже другий сольник – Seeking Thrills. Музика Georgia звучить так, ніби вона народилася десь на гарячих танцполах 1989 року, але увірвалася у 21 століття.

Kozak System – Закохані злодії

Коли: 29 лютого, 19:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

29 лютого на найбільшому своєму концерті у кар’єрі – у Жовтневому палаці Kozak System презентують свій п’ятий студійний альбом "Закохані злодії". "Я поки не можу сказати, яким буде шоу у кінцевому результаті, зараз з декількома людьми працюємо безпосередньо над постановкою. Сценографія, драматургія — все це придумується дуже ретельно, щоби цей концерт не залишився в пам'яті, як просто відспівування пісень, а було реальне шоу, яке ми потім покажемо в декількох областях України", — розповідає про майбутню презентацію фронтмен Іван Леньо. Приходите аби підтримати улюблений український рок-гурт та першими почути нові пісні.

HammerFall

Коли: 29 лютого, 20:00

Де: ATLAS (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 850 грн, у продажу на Concert.ua

У останній день зими в клубі Atlas відбудеться гучний концерт легендарного метал-гурту HammerFall. Легендарна шведська команда привезе новий альбом Dominion. 11-й за рахунком повноформатний реліз гуру вже отримав найвищі оцінки в різних країнах світу. У Швеції, Німеччині та Швейцарії платівка потрапила до п’ятірки в національних топ-чартах.

Основна тема творчості команди – мистецтво війни. На концерті видатні шведи виконають найгучніші хіти за всю історію гурту. Тож приходьте за фірмовим драйвом, потужною енергетикою та сильним вокалом Йоакіма Канса.