Афиша Киева на неделю: куда пойти 2-8 марта

Большой концерт новых украинских поп-звезд KAZKA, балет от известного хореографа Раду Поклитару, первое выступление легендарных металлистов Sons of Apollo в Украине, вокалист Rammstein с сайд-проектом "для взрослых" и "Друга Ріка" с культовым релизом – все это в традиционной подборке от Афиша 24.

KAZKA

Когда: 4 марта, 19:00

Где: Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Лайв-презентация второго студийного альбома NIRVANA на одной из крупнейших площадок страны. Масштабное шоу, которое музыканты группы KAZKA готовили для своих поклонников в течение нескольких месяцев.

KAZKA – первая украиноязычная группа, попавшая в ТОП-10 GlobalShazam. Песня "Плакала" вошла в ТОП-20 лучших песен Украины за последние 20 лет и была признана лучшей песней в более чем 10 странах Восточного Европы. Группа также стала абсолютным рекордсменом среди украинских артистов по количеству просмотров на YouTube.

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Грандиозным шоу в Киеве музыканты откроют всеукраинский тур по 28-ми городам Украины. В программе – известные хиты группы из альбома KARMA и новые песни, которые уже успели полюбиться слушателям. Специальный гость концерта – мировая сенсация из Швейцарии группа Kadebostany, с которым KAZKA записала совместную песню Baby, I`m OK.

Kyiv Modern Ballet

Когда: 5 марта, 19:00

Где: Киевский театр оперы и балета для детей и юношества (ул. Межигорская, 2)

Стоимость билетов: от 120 грн, в продаже на Concert.ua

Kyiv Modern Ballet под руководством известного хореографа-постановщика Раду Поклитару – это неизменно высокий уровень и незабываемые впечатления. Его балет – это всегда искусное сочетание танцев и изысканной театральной постановки.

В программе 5 марта – два одноактовых балета. Первый – In Pivo Veritas ("Истина – в пиве") на ирландскую народную музыку и музыку эпохи Ренессанса. Слабоалкогольное зрелище, созданное исключительно для удовлетворения неудержимой жажды танца автора и исполнителей. "Истина – в любви", – убеждаются те, кто погрузился в пьянящую атмосферу этого динамичного, красивого, зажигательного, по-модернистской смелого и в то же время изысканно-утончённого сценического действа.

Второй – "Вверх по реке" по мотивам романа Ф.С. Фицджеральда "Загадочная история Бенджамина Баттона" на музыку Александра Родина. "В либретто моего спектакля можно увидеть не только сюжетные аллюзии рассказа Скотта Фицджеральда, но и отголоски великого "Фауста" Гете. При этом" Вверх по реке" – абсолютно авторское повествование, потому что специфика современного танца не позволяет сделать хореографический подрядчик литературных первоисточников", – говорит Раду Поклитару

Sons of Apollo

Когда: 5 марта, 20:00

Где: Центр культуры и искусства НАУ (пр-т Космонавта Комарова, 1)

Стоимость билетов: от 790 грн, в продаже на Concert.ua

Первое выступление известной американской метал-команды в Украине. Имена этих музыкантов уже давно вписаны в историю мировой рок-музыки – и вот наконец они бескомпромиссно и стремительно зажгут в стиле old school в Киеве.

И конечно, Sons of Apollo вживую исполнят песни из знакового дебютного альбома Psychotic Symphony, вышедший в октябре 2017 года. К тому же украинские поклонники станут первыми, кто услышит новые композиции, которые войдут в следующий релиза группы.

LINDEMANN 18+

Когда: 6 марта, 19:00

Где: StereoPlaza (пр-т. Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 2190 грн, в продаже на Concert.ua

LINDEMANN – проєкт фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна та мультиінструменталіста Петера Тагтгрена, що відомий як лідер гуртів Pain та Hypocrisy. 22 листопада 2019 року цей німецько-шведський дует презентував свій другий альбом під назвою F&M, що є своєрідною адаптацією казки про Гензеля та Гретель, і стосується тем страху, надії, бідності, канібалізму та смерті. Саме з цим релізом музиканти вперше поїдуть у тур.

Дебютний англомовний альбом LINDEMANN під назвою Skills In Pills вийшов чотири роки тому та отримав в Німеччині статус "золотого". На відміну від дебютника, у F&M уся лірика німецькою мовою, до того ж ще й у добре знайомому виконанні Тілля Ліндеманна, з його вокалом, який неможливо сплутати.

Друга Ріка – Рекорди

Коли: 7 березня 19:00

Де: Atlas (вул. Січових стрільців, 37-41)

Вартість квитків: від 500 грн, у продажу на Concert.ua

Музиканти української рок-групи "Друга Ріка" вирішили із розмахом відсвяткувати 15-ту річницю свого найважливішого альбому "Рекорди". 7 березня група зіграє спеціальний концерт, під час якого чимало пісень з цього альбому будуть зіграні вперше за багато років.

"За кількістю хітів "Рекорди" можуть посперечатися хіба шо з "Пірамідою". Але якщо про останній альбом — слово за часом, то хіти "Рекордів" уже є довгожителями. Вони залишаються актуальними протягом 15 років, і жоден концерт без них не обходиться", – говорить фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин. І обіцяє – під час цього по-справжньому унікального концерту музиканти зіграють всі пісні з альбому.

Дискотека 80-х

Коли: 7 березня, 19:00

Де: Палац Спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 950 грн, у продажу на Concert.ua

На грандіозному щорічному фестивалі "Дискотека 80" виступатимуть справжні поп-легенди – С.С.Catch, вокалістка BONEY M Ліз Мітчел, Didier Marouani та Afric Simone. На вас чекає тригодинний танцювально-музичний марафон, наповнений улюбленими ритмами eurodance і хітами у виконанні справжніх легендарних кумирів кількох поколінь. Спеціальні гості: легендарні українські колективи Аква Віта і Ван-Гог.

C.C.Catch – королева євродиско. У 1985 році у свій день народження співачка випустила дебютний сингл I Can Lose My Heart Tonight, який став тут же став хітом в усій Європі – і залишається ним досі. Карибський квартет BONEY M, вокалісткою якого була Ліз Мітчел, за свою 10-річну історію отримав безліч нагород музичної індустрії, завоював близько 200 золотих і платинових дисків, був занесений в Книгу рекордів Гіннеса за обсяги продажів в різних країнах світу.

Didier Marouani – французький музикант і композитор, один з перших представників жанру електронної музики, який став незмінним лідером дуже популярної свого часу групи Space. Afric Simone – мозамбікський співак бразильського походження. Його найвідоміша композиція Hafanana написана на мові шангаан народності тонга з вкрапленням англійських слів і проповідує толерантність і оптимізм.

Мачете

Коли: 7 березня, 20:00

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 690 грн, у продажу на Concert.ua

Під час великого концерту популярний український гурт Мачете презентує свій новий альбом I’MPULS. Відомий музичний проєкт Ярослава Малого зачарує новою програмою та ще більш відвертими композиціями.

За словами музикантів, у композиції з альбому I’MPULS – це і є справжнє й чисте кохання разом зі світлою енергією, що пробуджує та робить людей щасливими. Це – творчість, що робить світ кращим.

Pianoбой. Хісторі. Святковий концерт з оркестром

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 490 грн, у продажу на Concert.ua

На київських прихильників Дмитра Шурова очікує спеціальне шоу, адже концерт поєднає у собі одразу три значущі події: святкування Міжнародного жіночого дня, презентацію нового альбому "Хісторі" та 10-річний творчий ювілей Pianoбой. "Це буде вечір святкування життя як воно є – з його найемоційнішими моментами. Всі – юні та з досвідом, пари та сингл, закохані та після важкого розриву – ми всі будемо відчувати, що ми в одному космічному кораблі, що несе нас до вершин", – обіцяє група.

Оригінальна програма стане дивовижним подарунком для всіх шанувальників артиста, адже цього разу Pianoбой виступатиме в супроводі оркестру. У крутому шоу поєднаються фірмовий романтичний драйв та енергія рок-бенду та гармонія оркестрового звучання. Разом з новими композиціями на концерті пролунають улюблені "Кохання", "Родимки", "Шампанські очі", "Родина", "Все, що тебе не вбиває" та інші відомі пісні.