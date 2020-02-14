Афиша Киева на выходные: куда пойти 15-16 февраля

Романтический уикенд на ВДНХ, Cirque du Soleil с новой потрясающей программой, благотворительность вместе с Кураж Basic, магический квест для детей и дыхание Грузии от Mgzavrebi – в традиционной подборке событий на выходные от Афиша 24

Уикенд любви

Когда: 14-16 февраля

Стоимость билетов: бесплатно

Уикенд любви на ВДНХ

В эти дни гостей ждет романтическое катание на катке, сияющем сотнями огоньков, горячий и ароматный глинтвейн, катание на качелях и аттракционах и еще много развлечений. А еще праздничный сюрприз – свадьба героев "Зимней страны" – снеговиков Няши и Добряка. Это продолжение романтической истории, которая началась в новогоднюю ночь, когда влюбленный Добряк сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены ВДНХ.

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Cirque du Soleil. Crystal

Когда: 15-16 февраля

Где: Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 1599 грн, в продаже на Concert.ua

Легендарный Cirque du Soleil в Киеве с масштабным ледовым шоу Crystal. Это новая программа цирка, представленная в мае 2019 года. Зрителей ждет незабываемое путешествие в компании очаровательной главной героини шоу и более 40-ка талантливых артистов. Красивая музыка, потрясающие визуальные эффекты, профессиональные постановки трюков, от которых перехватывает дыхание – это все волшебный мир Crystal.

Продолжительность шоу – 2,5 часа с антрактом, подходит для посещения всей семьей. Вход для детей до 5 лет (без предоставления отдельного места, при наличии копии документов, подтверждающих возраст) – бесплатно. Дети от 14 лет могут прийти на шоу без сопровождения взрослых.

Кураж Basic

Когда: 15-16 февраля, 12: 00-21: 00

Где: 19-й павильон, ВДНХ (пр-т. Ак. Глушкова, 1)

Стоимость билетов: 150 грн, в продаже на Concert.ua

Кураж Базар на ВДНГ

Кураж Базар изменил формат и теперь не будет привязываться к тематикам. Однако развлечения, активности, любимая еда и все, к чему вы привыкли, остается. А еще – дневные вечеринки, которых так всем не хватает. Особое внимание организаторы теперь уделят развитию барахолки, но благотворительность остается главной целью мероприятия. Поэтому приходите, чтобы хорошо провести время, приобрести новые вещи и сделать доброе дело.

В специальной программе на эти выходные: кино и лекции о любви, свадьба на Кураже, инклюзивный speed dating, музыка от локальных диджеев, фотографии на память, аватарки от Димы Мунтяна, шопинг на барахолке, free hugs, self-love фотозона. Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам – бесплатно.

Квест-миссия "Малефисент. Магические создания"

Когда: 15-16 февраля, 15:00

Где: Teleport360 (10 павильон, ВДНХ, пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость билетов: 300 грн, в продаже на Concert.ua

В волшебное королевство снова пришла беда. Последователи королевы Ингрид не сдаются просто так. Отныне их главное желание – завладеть магическими умениями жителей болот. Тетушки-феи первыми забили тревогу и перед исчезновением успели прислали письмо с просьбой о помощи.

Квест для детей от 5 до 11 лет – именно от них зависит успех спасательной операции. Во время этой чрезвычайно важной миссии дети устроят воздушную охоту на троллей, пройдут сквозь огромную паутину, создадут защитное зелье и освободят пленных из тайной лаборатории.

Национальный отбор на Евровидение 2020, второй полуфинал

Когда: 15 февраля, 18:00

Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы 37)

Стоимость билетов: от 320 грн, в продаже на Concert.ua

Во втором полуфинале за право представлять страну на Международном песенном конкурсе Евровидение-2020 будут бороться восемь украинских исполнителей: KHAYAT, GARNA, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинський, TVORCHI, Элина Иващенко и MOONZOO feat. FMF Sure. Так что уже в эту субботу мы узнаем еще трех исполнителей, которые попадут в финал Нацотбора. Возможно, именно в этом полуфинале мы и увидим того, кто победит 22 февраля и поедет от Украины в Нидерланды. Конечно, посмотреть конкурс можно и по телевидению, однако гораздо интереснее самому стать частью музыкальной истории.

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Pavel Ignatiev. Piano

Когда: 15 февраля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 180 грн, в продаже на Concert.ua

Специальная программа пианиста Павла Игнатьева ко Дню Влюбленных – "Концерт для романтиков". И это может стать отличным подарком близкому человеку к празднику, ведь в теплых отблесках свечей вы сможете насладиться музыкой, атмосферой и друг другом. В оригинальном авторском аранжировке прозвучат всемирно известные песни о любви. Французская классика "Шербурские зонтики", мюзикл "La La Land" и многие другие любимых мелодий.

Песочное шоу-сказка "Золушка"

Когда: 16 февраля, 12:00

Где: Дом Кино (ул. Саксаганского, 6)

Стоимость билетов: от 120 грн, в продаже на Concert.ua

Невероятно красивая и романтическая история для детей и взрослых от театра песочной анимации "Золотой Лев". Зрители станут свидетелями настоящего чуда – на большом экране с помощью света и песка родится сказка. А специальным гостем волшебного действа будет сам Король Сказочного королевства. От него как от свидетеля событий мы и услышим историю из первых уст. Так что будет интересно не только детям, но и взрослым.

В качестве Короля – харизматичный актер Сергей Улашев. Художники Светлана Данильченко и Ольга Крыжановская. Детям до 6 лет (без предоставления отдельного места) – бесплатно.

Mgzavrebi

Когда: 16 февраля, 19:00

Где: ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 690 грн, в продаже на Concert.ua

В Киеве Mgzavrebi презентуют свой новый альбом GEO. "Так получилось, что с нашего первого альбома прошло 10 лет. Хотелось выпустить этот альбом как первый, с чистого листа, чтобы он не стал продолжением других наших работ. Нам хотелось начать что-то новое, написать новую главу", – говорит о нем фронтмен группы Гиги Дедаламазишвили.

За годы работы Mgzavrebi создали собственный легко узнаваемый музыкальный стиль. Каждый их концерт – это танцы, объятия и слезы, это дыхание Грузии, которую мы так любим, это искренность и честность в каждом слове и звука.

Tarantinomania

Когда: 16 февраля, 19:00

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Tarantinomania – это музыкальное шоу, основанное на самых популярных саундтреках к фильмам культового американского кинорежиссера, продюсера и сценариста Квентина Тарантино. В этот вечер в Caribbean club будут звучать саундтреки к фильмам "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный", "Убить Билла" и "Однажды в Голливуде".

Знаменитые композиции прозвучат в исполнении легендарного коллектива – Национального Академического оркестра народных инструментов (НАОНИ), известного не только в Украине, но и далеко за пределами нашей страны. Художественный руководитель и главный дирижер – Народный Артист Украины Виктор Гуцал. Вокалисты – финалисты телешоу "Голос страны" Вера Кекелия и Роман Дуда.

Alyosha и Vlad Darwin – "Золотая середина"

Когда: 16 февраля, 19:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: 200 грн, в продаже на Concert.ua

Совместный концерт двух звезд украинской музыкальной сцены – певицы Alyosha и композитора Влада Дарвина. Вместе они презентуют новый альбом и подарят поклонникам эксклюзивное шоу ко Дню всех влюбленных. "Золотая середина" – это музыкальная повесть о взаимоотношениях Женщины и Мужчины, созданная по мотивам одноименного альбома Alyosha & Vlad Darwin. По режиссерскому замыслу, каждая песня в шоу символизирует вызов равновесию и балансу в союзе двух влюбленных людей.

Страсть, эйфория, ревность, обида, страх, сомнение, разочарование – Alyosha и Vlad Darwin споют о том, что близко каждой паре, которая продолжает ежедневно бороться за любовь в мире постоянных испытаний и искушений. Авангардные хореографические постановки, изысканное световое шоу и, конечно же, чувственная музыка двух голосов подарят зрителям незабываемое романтическую атмосферу в завершение уикенда, посвященного Дню всех влюбленных.