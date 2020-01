Афиша Киева на выходные: куда пойти 1-2 февраля

Последний месяц зимы – вовсе не повод сидеть дома. Поэтому выбирайте – зажигательные танцы с лучшим свинг-оркестром Европы Ray Collins 'Hot-Club, театр кукол вместе с детьми, Уикенд наливок на ВДНХ или новый спектакль Влада Троицкого.

Уикенд наливок на ВДНГ

Когда: 1-2 февраля

Стоимость билетов: бесплатно

В этот уикенд на ВДНГ будут угощать самыми популярными украинскими напитками с разнообразными вкусами и ароматами. Хреновуху, вишневку, облипихивку и еще десятки вариаций наливок дополнят пунши, глинтвейны, гроги и другие авторские напитки. А самые смелые смогут принять участие в конкурсе и побороться за звание "Госпожа Пьяная Вишня" и "Господин Спотыкайло".

А еще каждый час вас будут развлекать импровизационными скетчами герои "Деревни дураков". Все же помнят веселые каламбуры про мужика, бабу и моряка? Кроме того, "Зимняя Страна на ВДНГ" принимает гостей ежедневно на локациях проекта – катке, тюбинговой горках, "Замке ледяных скульптур", выставке костюмов "Магия кино", контактном зоопарке и на тропической ферме живых бабочек.

Гадкий утенок

Когда: 1 февраля, 11:00

Где: Киевский академический театр кукол (ул. Грушевского, 1-а)

Стоимость: от 80 грн, в продаже на Concert.ua

Известная с детства история сказочника Андерсена о волшебном превращении маленького гадкого утенка в прекрасного лебедя. Главное помнить, что каждый из нас рожден для полета, у каждого из нас есть крылья – прочные и красивые. Каждый из нас с детства – особый, не такой, как все. Главное – верить в себя, быть сильным духом и красивым душой, чтобы суметь эти крылья раскрыть, несмотря ни на кого и ни на что.

"Звездная" команда постановщиков: приглашенный режиссер Михаил Урицкий (лауреат престижной театральной премии "Киевская пектораль-2015" в номинациях "Лучшая режиссура", "Лучшая драматическая представление" и "Лучший спектакль для детей"), художник-постановщик Николай Данько (лауреат " Киевская пектораль-2015 "в номинации" Лучшая сценография").

Intelligency

Когда: 1 февраля, 19:00

Где: Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Белорусский коллектив Intelligency возвращается в Киев – на этот раз в расширенном составе со скрипкой и духовой секцией. Группа, объединяющая techno, IDM и blues, привезет свой новый альбом Renovatio.

В клубе Mezzanine музыканты играют четырехчасовой концерт в три этапа. Сначала зрители увидят live-концерт всей банды со скрипкой и духовой секцией, затем – часовая программа в сокращенном составе Intelligency из двух музыкантов. И в завершение – техно сет.

RAY Collins' Hot-Club

Когда: 1 февраля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 590 грн, в продаже на Concert.ua

Единственный концерт в Киеве лучшего свинг-оркестра Европы – немцев Ray Collins' Hot-Club. Они – хедлайнеры мировых свинг- и рокабили- фестивалей, играют аутентичный качественный джамп-блюз, свинг и джайв 40-х и 50-х годов. В Киев на этот раз они привезут свой новый альбом When night comes to Berlin.

В арсенале Ray Collins 'Hot-Club уже 13 альбомов, они вскоре отпразднуют 20 лет творческой деятельности. За это время они объехали весь мир, ведь их энергии невозможно сопротивляться. Каждый гость погружается в золотую эру биг-бэндов, бурную культуру Америки 50-х, свободы и драйва. Специальный гость концерта – любимцы публики и главные рокенрольщики Киева группа "Руки'в Брюки" (RvB). Поэтому готовьтесь к неистовым танцам.

Смута

Когда: 1-2 февраля, 19:00

Где: Центр Современного Искусства "ДАХ" (ул. Большая Васильковская, 136)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

"Смута" – новый спектакль Влада Троицкого, историческая психологическая трагедия по пьесе гениального драматурга и театрального философа Klim. В основу спектакля легли события Смутного времени – периода истории Московского царства с 1604 года до 1613 год, который начался с выступления Лжедмитрия I – самозванца. Он, прикидываясь сыном Ивана Грозного, появился на польско-русской границе с войском донских казаков и польских добровольцев.

Масштабная театральная картина в три акта – плотное чувственное погружение в период Смуты. Она дает возможность изнутри прожить зарождения периода стихийных бедствий, тяжелых политического, экономического, социального и государственного кризисов. Режиссер, постановщик, сценограф – Влад Троицкий.

Miréle

Когда: 2 февраля, 19:00

Где: Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Instagram-звезда и экс-участница дуэта "Мы" Ева Краузе привезет в Киев свой третий сольный альбом "Кокон". Полный нежного электропопа релиз, в который вошло 11 треков, увидел свет в декабре 2019 года.

Miréle – это мечтательный вокал, легкие электронные музыкальные волны и проникновенные тексты. Каждая песня – личная история, обнажённый нерв. "Мы" оказались лишь первым аккордом ее карьеры, а главная нота еще впереди.