Афиша Киева на выходные: куда пойти 22-23 февраля

Новая весенняя программа от звезд юмора Дизель Шоу, 10 часов танцев от самых оторванных киевских музыкантов, Шекспир от театра "Золотые Ворота", американский рэпер Pouya, магическое шоу от Романа Бондарчука и акустика от легенд "Северный Флот" – Афиша 24 подскажет, как лучше провести выходные.

Дизель Шоу "Надихає весною"

Когда: 22 февраля, 19:00

Где: Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103)

Стоимость билетов: от 650 грн, в продаже на Concert.ua

Большой концерт известного юмористического коллектива "Дизель Шоу", который рекомендован для борьбы с сезонным авитаминозом, депрессией и хандрой. В феврале ваши любимые артисты представят свою новую концертную программу "Надихає весною".

На сцене – блестящие и очень смешные Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Александр Бережок, Яна Глущенко, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин, Дмитрий Танкович, Маруся Грицук, Евгений Никишин и Сергей Писаренко. Будут танцы, песни, шутки. Хоть здесь вы сможете на время забыть о политике и просто отлично отдохнуть и искренне посмеяться.

Piano & Paint – Duo perfomance

Когда: 22 февраля, 19:00

Где: Дом архитектора (ул. Бориса Гринченко, 7)

Стоимость билетов: от 200 грн, в продаже на Concert.ua

Piano & Paint – это уникальная коллаборация художника Никиты Власова и пианиста Артема Ясинского. Концерт, в которых музыка фортепиано и рисунок тушью, объединившись, становятся целостными мультимедийными полотнами.

Пианист Артем Ясинский – доцент на кафедре специального фортепиано в бременский Консерватории (University of Arts Bremen) и лауреат многих значимых международных конкурсов. Художник Никита Власов уже 10 лет занимается графикой и рисованием китайской тушью, пройдя путь от книжной иллюстрации к масштабным графическим работам огромных форматов. В своем творчестве фокусируется на тонких и быстрых срезах реальности, уделяя особое внимание философии и технике рисунка китайской тушью.

В программе прозвучат и будут визуализированы произведения И.С. Баха, Б. Бриттена, Д. Алана и других композиторов. Концерты серии Piano & Paint проводятся в партнерстве с Международным конкурсом молодых пианистов памяти Владимира Горовица и представляют его лауреатов и почетных гостей.

Гала-концерт Love'n'Joy

Когда: 22 февраля, 20:00

Где: Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31)

Стоимость билетов: 380 грн, в продаже на Concert.ua

Мини-фестиваль с участием наиболее оторванных и смелых киевских музыкантов, 10 часов веселья, танцев и метафана. Хедлайнеры Love'n'Joy – сумасшедшие путешественники, которые в прошлом году проехали два европейских тура. Кроме того, у них было полсотни выступлений в Украине, множество вечеринок, фестивалей и концертов.

Вместе с ними сыграт TBPOFT – музыка на рубеже громкой электроники, фанка и психоделического рока; Komissiya – смесь поп-фанка и диско; Kraken Landau – интересное звучание и костюмы ничего так; Advokaty – сочетание звучания ретро-вейва и синт-рока. И это еще не все! После live-выступлений – вечеринка от Vertuha, известных поклонников виниловых пластинок. Ведь субботний вечер должен завершаться утром воскресенья!

Ричард ІІІ

Когда: 23 февраля, 19:00

Где: Театр Золотые Ворота (ул. Шелковичная, 7А)

Стоимость билетов: 250 грн, в продаже на Concert.ua

Международный проект, который был поставлен театром "Золотые ворота" совместно с Магдебургский театром. Ричард III, правивший в Англии в XV веке, оставил о себе не лучшие воспоминания современников. За ним прочно закрепилась репутация злодея, который убил множество людей, чтобы сесть на престол.

Правда, это не помешало Шекспиру изобразить монарха храбрым и красноречивым – драматургу искусно удался психологически сложный и многогранный персонаж. Именно эта пьеса была обработана немецким драматургом Давидом Шлизингом и поставлена ​​режиссером Магдебургского театра Корнелией Кромбгольц для украинских актеров.

Pouya

Когда: 23 февраля, 19:00

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 749 грн, в продаже на Concert.ua

Американский рэпер Pouya возвращается в Киев с презентацией новой пластинки The South Got Something To Say. Специальные гости концерта – Boobie Lootaveli и WYBMF. Так что если вы хотите хорошо послемитись под разрывные биты и крутой флоу, вам сюда.

Особенность Pouya – независимость от лейблов. Но, несмотря на это, его творчество отмечают Grammy и HYPEBEAST. А Post Malone, Juicy J с Three 6 Mafia, Anderson .Paak, Connan Mockasin и многие другие уважает его и следят за творчеством.

Wavy Dem

Когда: 23 февраля, 19:00

Где: MonteRay Live Stage (ул. Прорезная, 8)

Стоимость билетов: от 199 грн, в продаже на Concert.ua

Главный англоязычный рэп-артист Украины Wavy Dem с первым сольным концертом в Киеве. Событие посвящено выходу дебютного альбома исполнителя – Daddi. Поэтому у вас есть все шансы стать свидетелем рождения новой звезды украинской рэп-культуры.

Wavy Dem уже успел стать широко известным и узнаваемым для украинской и зарубежной публики своими треками Can I, Killthatleague, Cold Aim и Pipe Up. Он выступал на одной сцене с Denzel Curry, Night Lovell, Tommy Genesis и A$AP Tyy, а также совсем недавно отметился победой на Pit bull battle 2019.

Magic and Stand Up Show от иллюзиониста Романа Бондарчука

Когда: 23 февраля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 250 грн, в продаже на Concert.ua

Премьера магического шоу от главного иллюзиониста страны. Роман Бондарчук – главный участник эксклюзивного иллюзионного шоу The Magic of Winter для Ferrari World в Абу-Даби, а также лауреат множество международных конкурсов. Участниками его номеров становились известные спортсмены, политики, а также звезды украинского шоу-бизнеса.

Главная фишка иллюзиониста – непревзойденный юмор и острые шутки, которыми он сопровождает свои выступления. В новой программе Роману удалось совместить два любимых зрителями жанры – иллюзионное шоу и stand up. Специально для своего нового шоу иллюзионист готовит захватывающие постановки, высококлассные трюки и ментальные эксперименты. Зрителей ожидают левитация предметов, романтические миражи, чтение мыслей, исчезновение людей, а также множество новых трюков.

Северный Флот. Акустика

Когда: 23 февраля, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 390 грн, в продаже на Concert.ua

Камерный творческий вечер, на котором Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов исполнят уникальный акустический сет из легендарных песен группы и просто хорошо известных и любимых композиций. Необычным будет все – сидячий зал, камерная обстановка, атмосфера близкого контакта с музыкантами.

Не пропустите – в уютной атмосфере под аккомпанемент двух гитар прозвучат не только любимые хиты группы, но и музыкальные раритеты, которые редко входят в программу электрических концертов коллектива. Второй раз такого шанса может и не быть.