Афиша Киева на выходные: куда пойти 7-9 марта

Первые длинные весенние выходные – прекрасный повод выйти из дома. Поэтому выбирайте, куда именно: на уникальный концерт "Другої Ріки", поразительно трибьют-шоу легендарных The Beatles или The Prodigy, импровизационное шоу от театра "Воробушек", Pianoбой с оркестром или к старым друзьям 5nizza. Все это и даже больше – в традиционной подборке от Афиша 24.

ЦеШо

Когда: 7-8 марта, 19:00

Где: Центр Современного Искусства "ДАХ" (ул. Большая Васильковская, 136)

Стоимость билетов: 400 грн, в продаже на Concert.ua

Спектакль-концерт от театральной труппы театра "Дах", все участники которой – девушки. Камерный музыкально-театральный "социальный рейв". Четыре актрисы, играющие на виолончели, контрабасе, аккордеоне, мелодике, саксофоне и ксилофоне. Они отправят вас в музыкально-психологический трип и подарят возможность перетасовать свое восприятие мира.

"ЦеШо" исследуют кто мы, где и как живем, говорят о проблемах современного человека. Творческим руководителем коллектива является Влад Троицкий – театральный режиссер и основатель "ГогольФеста".

Друга Ріка – Рекорди

Когда: 7 марта, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых стрельцов, 37-41)

Стоимость билетов: от 500 грн, в продаже на Concert.ua

Музыканты украинской рок-группы "Друга Ріка" решили с размахом отпраздновать 15-ю годовщину своего знакового альбома "Рекорды". 7 марта группа сыграет специальный концерт, во время которого немало песен с этого альбома будут сыграны впервые за многие годы.

"По количеству хитов "Рекорды"могут поспорить разве что с "Пирамидой". Но если о последнем альбоме слово за времени, то хиты "Рекордів" уже являются долгожителями. Они остаются актуальными на протяжении 15 лет, и ни один концерт без них не обходится" , – говорит фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин. И обещает – во время этого по-настоящему уникального концерта музыканты сыграют все песни с альбома.

The Beatles Tribute – Liverpool Legends

Когда: 7 марта, 19:00

Где: Cаribbeаn club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 600 грн, в продаже на Concert.ua

Первое выступление в Украине всемирно известного коллектива Liverpool Legends, созданного родной сестрой гитариста легендарных The Beatles Джорджа Харрисона Луизой. Музыканты привезут программу The Greatest Hits, которая охватывает всю историю величайшей группы всех времен.

Благодаря вниманию к каждой музыкальной детали, аутентичным костюмам, винтажным инструментам Liverpool Legends создают невероятную атмосферу живых концертов The Beatles. Поэтому если вы хотите почувствовать дрожь от песни Hey Jude или ностальгию от Yesterday, если для вас и ваших друзей фраза Come together – это пароль, а Let it be – девиз по жизни, тогда добро пожаловать на борт нашей желтой подводной лодки.

Дискотека 80-х

Когда: 7 марта, 19:00

Где: Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 950 грн, в продаже на Concert.ua

На грандиозном ежегодном фестивале "Дискотека 80" выступят настоящие поп-легенды – С.С.Catch, вокалистка BONEY M Лиз Митчел, Didier Marouani и Afric Simone. Вас ждет трехчасовой танцевально-музыкальный марафон, наполненный любимыми ритмами eurodance и хитами в исполнении настоящих кумиров нескольких поколений. Специальные гости: легендарные украинские коллективы Аква Вита и Ван Гог.

C.C.Catch – королева евродиско. В 1985 году в свой день рождения певица выпустила дебютный сингл I Can Lose My Heart Tonight, который тут же стал хитом во всей Европе – и остается им до сих пор. Карибский квартет BONEY M, вокалисткой которого была Лиз Митчел, за свою 10-летнюю историю получил множество наград музыкальной индустрии, завоевал около 200 золотых и платиновых дисков, был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за объемы продаж в разных странах мира.

Didier Marouani – французский музыкант и композитор, один из первых представителей жанра электронной музыки, который стал неизменным лидером очень популярной в свое время группы Space. Afric Simone – мозамбикский певец бразильского происхождения. Его самая известная композиция Hafanana написана на языке шангаан народности тонга с вкраплением английских слов и проповедует толерантность и оптимизм.

Мачете

Когда: 7 марта, 20:00

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 690 грн, в продаже на Concert.ua

Під час великого концерту популярний український гурт Мачете презентує свій новий альбом I’MPULS. Відомий музичний проєкт Ярослава Малого зачарує новою програмою та ще більш відвертими композиціями.

За словами музикантів, у композиції з альбому I’MPULS – це і є справжнє й чисте кохання разом зі світлою енергією, що пробуджує та робить людей щасливими. Це – творчість, що робить світ кращим.

Pianoбой. Хісторі. Святковий концерт з оркестром

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 490 грн, у продажу на Concert.ua

На київських прихильників Дмитра Шурова очікує спеціальне шоу, адже концерт поєднає у собі одразу три значущі події: святкування Міжнародного жіночого дня, презентацію нового альбому "Хісторі" та 10-річний творчий ювілей Pianoбой. "Це буде вечір святкування життя як воно є – з його найемоційнішими моментами. Всі – юні та з досвідом, пари та сингл, закохані та після важкого розриву – ми всі будемо відчувати, що ми в одному космічному кораблі, що несе нас до вершин", – обіцяє група.

Оригінальна програма стане дивовижним подарунком для всіх шанувальників артиста, адже цього разу Pianoбой виступатиме в супроводі оркестру. У крутому шоу поєднаються фірмовий романтичний драйв та енергія рок-бенду та гармонія оркестрового звучання. Разом з новими композиціями на концерті пролунають улюблені "Кохання", "Родимки", "Шампанські очі", "Родина", "Все, що тебе не вбиває" та інші відомі пісні.

Марія Чайковська

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Українська виконавиця Марія Чайковська повертається з великим святковим концертом. Співачка представить нову програму "Парус".

Після дворічної перерви Марія Чайковська зіграє концерт у Києві, аби прихильники, що сумували за нею, нарешті мали змогу почути улюблені пісні та нові композиції, зіткані із багатошарової лірики та космічних мелодій. Адже сама Марія і є те вітрило, яке за допомогою чарівної музики забере вас у подорож по морю спогадів, наповнених хвилями нових мрій.

Леді Епохи Біг-Бендів. Aniko Dolidze Big Band

Коли: 8 березня 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Чарівна Аніко Долідзе та її біг-бенд зіграють святковий концерт "Леді епохи біг-бендів". "Для мене цей концерт – це шана тим, хто створив для нас мову та форми, створив для нас фундамент і ми продовжуємо протягувати ці невидимі нитки з минулого в майбутнє. Я не перестаю вчитися у цих великих жінок, і дивуюся їх тонкій вокальній майстерності, витонченості та вмінню триматися на сцені", – розповідає Аніко Долідзе.

Тож справжня леді українського джазу в оточенні сімнадцяти першокласних музикантів на один вечір стануть вашими провідниками у вишукані часи яскравого, віртуозного та мелодійного свінгу. У програмі – пісні Пет Фрайдей, Аніти О’Дей, Хелен Уорд, Джун Крісті, Хелен О’Коннелл, Марти Тілтон, Хелен Форрест, Айрін Дей та The Clark Sisters.

Дооовга імпровізація Воробушка

Коли: 9 березня, 18:00

Де: Кінотеатр Ліра (вул. Велика Житомирська, 40)

Вартість квитків: від 175 грн, у продажу на Concert.ua

Дооовга (саме так, з трьома "о") імпровізація Воробушка – це єдина в країні імпровізація, яка грається з механіки "Армандо". Це справжній портал у всілякі світи, в будь-який фільм, книгу, країну, діалог через сцену. І найголовніше – це насправді смішно!

Більше конкретики: на сцену виходять всі актори театру "Воробушек" та запрошений гість (хто саме – завжди сюрприз). А далі все залежить від глядачів, адже імпровізація тісно пов'язана з аудиторією.

5nizza

Коли: 9 березня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 1000 грн, у продажу на Concert.ua

Великий сольний концерт однієї з найкультовіших українських груп. Два голоси, одна гітара та пісні, які знають напам'ять усі. Пісні, які пройшли перевірку часом, які співали колись у дворах – навіть тоді, коли шляхи Андрія Запорожця та Сергія Бабкіна розійшлись.

Але у 2017-му справдились бажання багатьох прихильників групи – 5'nizza продовжила свою історію третім альбомом “Ку”. Дует Запорожця і Бабкіна знову створив справжні "бойовики", які хором на концертах підспівують глядачі. "Самолет", "Але", "Далеко" – і звичайно, класичні "Солдат", "Весна", "Стрела" – все це почуємо наживо вже цієї неділі.

Симфонічні The Prodigy

Коли: 9 березня, 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 370 грн, у продажу на Concert.ua

Симфонічний GosOrchestra під керівництвом Олександра Госачинськово вперше зіграє нову програму – "Симфонічні Prodigy". Вперше в Україні хіти британців зазвучать в подібному виконанні – оркестрові аранжування створив джазовий музикант Усеін Бекіров. Voodoo People, Breathe, Omen, Firestarter – всі ці пісні і не тільки ви зможете почути цього вечора.