Афиша Киева на выходные: куда пойти 8-9 февраля

В этот уикенд можно поесть вареников на ВДНХ, посмотреть с ребенком шоу неоновых пузырей или "Красавицу и Чудовище", воочию увидеть Нацотбор на Евровидение 2020, послушать оперу под звездами или от души посмеяться над откровенными шутками без цензуры – самые интересные события Киева на выходные в традиционной подборке Афиша 24.

Уикенд вареников на ВДНХ

Когда: 8-9 февраля

Стоимость билетов: бесплатно

Уикенд вареников на ВДНХ

Самое известное украинское блюдо – вареники – можно будет попробовать с любой начинкой: сладкие – с творогом, вишней, черникой, соленые – с ливером, мясом, картофелем, капустой, заправленные салом, жаренім луком или сметаной. А еще в программе выступления народных коллективов, вареничная лотерея "Эники Беники ели вареники", гастрономические фэшн-показы, "вареничная" дискотека и соревнования на скоростное поедание главного блюда выходных – "Ловкие челюсти".

А помните фантастическую способность Пацюка из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" есть вареники без рук? У вас также будет возможность попробовать заставить вареники левитировать – в тематической фотозоне, где вы всей семьей сможете сделать снимки на память в лучших традициях известного романа Николая Гоголя.

Читать также: Февраль на ВДНХ: уикенды наливок, вареников и сала, Кураж и "Магия кино"

Шоу неоновых пузырей

Когда: 8 февраля, 15:00 и 17:00

Где: Kinder club (пр-т Петра Григоренко, 23)

Стоимость билетов: 200 грн, в продаже на Concert.ua

Шоу неоновых пузырей

Это фантастическая музыкальная феерия ярких мыльных гигантов, которая подарит незабываемые впечатления как малышам, так и их родителям. В этой увлекательной шоу-программе вы увидите танцующие и ручные блестящие пузырьки, множество трюков с неоновыми и дымовыми пузырьками, 1000 и одну мыльную комету. А еще – фейерверки из мыльных пузырей, огненные трюки с ними и погружение в космический скафандр. А главное – вся эта неоновая феерия происходит в максимальной темноте.

Шоу-программа для детей от 3 лет. Детям до 5 лет – бесплатно в сопровождении взрослого (без предоставления отдельного места)

Национальный отбор на Евровидение 2020

Когда: 8 февраля

Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы 37)

Стоимость билетов: от 320 грн, в продаже на Concert.ua

Участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020

За право представлять страну на Международном песенном конкурсе Евровидение-2020 будут бороться 16 украинских исполнителей. Первый полуфинал Национального отбора состоится 8 февраля, второй – 15 февраля. И наконец в финальном отборе 22 февраля среди шести участников выберут того, кто поедет от Украины в Нидерланды.

Поэтому уже в эту субботу начнется шоу, за которым, затаив дыхание, следит вся страна. В первом полуфиналы примут участие следующие конкурсанты: группа [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

Читать также: Нацотбор на Евровидение-2020: о чем будут петь участники первого полуфинала

Space Of Variations

Когда: 8 февраля, 19:00

Где: Bingo (пр-т Победы 112)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Space Of Variations с большим концертом в Киеве представят свой новый сольный альбом. Эти музыканты – одни из немногих представителей тяжелой сцены Украины, которые не только удерживают статус лучшей метал-группы, но и регулярно гастролируют по Европе и имеют большой фидбэк за пределами Украины. Они неоднократно делили сцену с всемирно известными бандами, среди которых Architects, Jinjer, Devildriver, Emmure, Adept и другие.

Варьете "Рояль" 21+

Когда 8 февраля, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 490 грн, в продаже на Concert.ua

Варьете "Рояль" 21+ в Caribbean Club

Варьете "Рояль" – это новое изысканное, откровенное и зрелищное шоу для взрослых. Зрителям предлагают аналог парижских легендарных кабаре. Шик, стиль, яркие костюмы, оригинальные декорации и обольстительная постановка – изящная сексуальность и легкий эротизм. В театрализованный сюжет перформанса вплетены музыкальные номера и интерактивная коммуникация с гостями. Это живая и откровенная игра с причудливым сюжетом, которая превращается в новое и неповторимое произведение.

Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Хореографами-постановщиками шоу стали известные украинские танцовщицы, руководители балета NC-17 Showballet и основатели школы танца Twist – Анна Паламарчук и Екатерина Тришина, а также хореограф и солистка балета NC-17 Showballet – Светлана Черныш. Фото материалы к проекту подготовил известный арт-ню фотограф – Руслан Лобанов.

Опера под звездным небом. Новая история

Когда: 8 февраля, 19:30

Где: Киевский планетарий (ул. Большая Васильковская, 57/3)

Стоимость билетов: от 250 грн, в продаже на Concert.ua

Полнокупольное шоу, сочетающее в себе музыку выдающихся композиторов с современными проекциями 360. В программе – арии из всемирно известных спектаклей – мюзикла "Призрак оперы" Э. Л. Уэббера, сюиты Пер Гюнт "Э. Грига, опер" Севильский цирюльник "Дж. А. Россини, "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха, "Травиаты" Дж. Верди и других.

Вокалисты – Лидия Яковенко, Евгения-Амадейя Едельвайс и Александр Новолуние. Фортепиано – Кристина Кравцова.

Красавица и Чудовище

Когда: 9 февраля, 17:00

Где: Киевский академический театр кукол (ул. Грушевского, 1а)

Стоимость билетов: от 80 грнгрн, в продаже на Concert.ua

Киевский академический театр кукол

На время этого волшебного представления театр кукол превратится в настоящий средневековый замок, в котором оживет древняя легенда об удивительной истории любви Чудовища и красавицы по имени Бель. Известная история о самовлюбленном Принце, которого за его бездушие колдунья превратила в уродливое Чудовище. И напоследок оставила розу, предупредив, что если с розы упадет последний лепесток, а сердце Принца так и не почувствует настоящую, взаимную любовь, быть ему чудовищем вечно.

Язык спектакля – украинский, продолжительность – 65 минут. Рекомендуется для детей от 5-ти лет.

Симфонии Вселенной II

Когда: 9 февраля, 19:00

Где: Киевская Консерватория (ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11)

Стоимость билетов: от 250 грн, в продаже на Concert.ua

Возвращение потрясающего проекта Симфонии Вселенной в Киев. В концерте примут участие один из лучших скрипачей современности Шломо Минц и номинант премии Грэмми, талантливый виолончелист, главный дирижер оркестра "Виртуозы Киева" Дмитрий Яблонский. В программе – произведения Джузеппе Верди, Алексея Шора, Камиля Сен-Санса и Феликса Мендельсона-Бартольди.

Это настоящие шедевры классической музыки, созданные итальянскими мастерами. Узнаваемые мотивы и чувственная скрипка Шломо Минца подарят вам незабываемый вечер.

Просто Стендап 18+

Когда: 9 февраля, 20:00

Где: Samogon Grill Bar (б-р Леси Украинки, 34А)

Стоимость билетов: от 190 грн, в продаже на Concert.ua

Отличный вариант отдыха для воскресного вечера – веселая вечеринка с откровенными шутками без цензуры. Заряжать вас смехом и позитивом будут лауреат фестиваля 2nd International COMEDY Week in Kiev Юра Коломиец, участник ТВ-шоу "Рассмеши комика" и победитель фестиваля Kiev International Stand Up Comedy Week 2019 Сергей Чирков, финалист тв-шоу "Комик на Миллион" Артур Петров и победитель "Стендап Шоу" и "Рассмеши комика" Максим Коновал. И поверьте, этот юмор уровня 18+ не оставит равнодушным никого.