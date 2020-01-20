Афиша Киева на неделю: куда пойти 20-26 января

"Социальный рейв" с воспитанниками Влада Троицкого "ЦеШо", актер Алексей Горбунов и его Высоцкий, итальянское барокко в лютеранской церкви — подборка самых интересных событий столицы от Афиша 24.

"Однажды на Брайтоне"

Когда: 23 января, 19:00

Где: Дворец Украина (ул. Большая Васильковская, 103)

Стоимость: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Спектакль по пьесе Виктора Шендеровича "Пострадавший Гольдинер". История об эмигрантае из Советского Союза, который приехал в Америку в поисках счастья. Однако на пути к счастью встала молодая американская леди, сбившая его машиной. По иронии, американский суд приговорил эту леди ухаживать за пострадавшим. Зрителя ожидают два часа фирменного одесского юмора.

Гастроли Днепровского академического театра драмы и комедии в Киеве. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Украины Николай Волошин.

"Итальянское барокко". Концерт старинной музыки

Когда: 23 января, 19:00

Где: Кирха Святой Катерины (ул. Лютеранская, 22)

Стоимость: от 200 грн, в продаже на Concert.ua

Классическая итальянская музыка на этот раз будет звучать не в академическом зале или филармонии, а в довольно необычной локации — лютеранской церкви 19-го века. В программе — произведения Антонио Вивальди, Доменико Скарлатти, Антонио Кальдара и прочих итальянских мастеров.

Исполнители — ансамбль классической музыки "Фрески" с участием заслуженной артистка Украины Валентины Матюшенко (сопрано), Ольги Табулиной (меццо-сопрано) и Владимира Кнорозока (фортепиано). Ведущий — Александр Рудько.

ЦеШо

Когда: 24-25 января, 19:00

Где: Центр Современного Искусства "ДАХ" (ул. Большая Васильковская, 136)

Стоимость: 400 грн, в продаже на Concert.ua

Камерный музыкально-театральный "социальный рейв". Четыре актрисы, играющие на виолончели, контрабасе, аккордеоне, мелодике, саксофоне и ксилофоне. Они отправят вас в музыкально-психологический трип и подарят возможность перетасовать свое понимание мира.

"ЦеШо" исследуют кто мы, где и как живем, говорят о проблемах современного человека. Творческим руководителем коллектива является Влад Троицкий — театральный режиссер и основатель "ГогольФеста".

Алексей Горбунов. Высоцкий

Когда: 25 января, 19:00

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость: от 590 грн, в продаже на Concert.ua

25 января — день рождения Владимира Высоцкого, который был не только культовым актером и бардом, но и голосом целого поколения. Он был "своим", близким для многих, в его текстах — жизнь, искренность и правда, которая всегда простая.

Камерный концерт Алексея Горбунова и группы "Грусть Пилота" — это своего рода дань памяти Высоцкого. "Высоцкий — это как первая сигарета, первая пластинка The Rolling Stones или The Beatles. Первое и то, что запомнится на всю жизнь ", — утверждает Горбунов.

Winter Mass VII

Когда: 25 января, 16:30

Где: MonteRay Live Stage (ул. Прорезная, 8)

Стоимость: от 280 грн, в продаже на Concert.ua

Седьмой ежегодный фестиваль украинских stoner / psychedelic / doom / sludge / progressive / experimental коллективов. Отличная возможность для любителей андеграундной музыки услышать сразу шесть крутых команд.

На Winter Mass VII сыграют винтажные прог-рокеры La Horsa Bianca, романтические панки Yah, адепты хаотического стонера Dreadnought in the Pond и совсем юные исследователи шугейза ZFeelZ. Doomed City презентуют свой новый материал, а хедлайнеры Somali Yacht Club готовят специальный сет, посвященный десятилетию творческой деятельности.