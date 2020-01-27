Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля

Джаз с горячим бразильским и прохладным скандинавским колоритом, чувственный скрипач Дэмиен Эскобар, комики и электронщики из Беларуси, Бах и Вивальди под звездным небом и новый спектакль Влада Троицкого — подборка самых интересных событий столицы от Афиша 24.

Jazz Kolo — Alegria

Когда: 27 января, 19:00

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Международный джазовый проект Jazz Kolo состоится уже в тринадцатый раз. Участие в концерте примут известные музыканты из Дании, Испании и Украины: Лео Минакс (вокал, гитара), Стен Расмуссен (клавишные), Йонас Йохансен (барабаны). Основатель и четвертый участник проекта Jazz Kolo — украинский джазовый композитор Игорь Закус.

Вас ждет музыкально-вокальное выступление опытного джазового квартета с горячим бразильским и прохладным скандинавским колоритом. В камерной атмосфере Caribbean club вы сможете в полной мере насладиться музыкой и услышать, как сочетаются три разные культуры.

Stand Up

Когда: 29 января, 20:00

Где: Freedom Hall (ул. Фрунзе, 134)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

Stand Up шоу от трех белорусских комиков. Федор Булкин — участник программ "Comedy Баттл", "Рассмеши комика" и "Открытый микрофон". Занимается стендапом уже более пяти лет. Евгений Буракевич — комик из Гомеля, который за годы выступлений неоднократно становился призером международных комедийных фестивалей в Москве, Питере и Киеве. Виталий Петрашко — взрослый комик, которого все знают из YouTube. Говорит правильные вещи, но очень смешно. Ведущий вечера — Юрий Кирдун.

Дэмиен Эскобар

Когда: 30 января, 20:00

Где: Freedom Hall (ул. Фрунзе, 134)

Стоимость билетов: от 1290 грн, в продаже на Concert.ua

Скрипач Дэмиен Эскобар с самого детства вместе с братом играл на улицах, вокзалах и в метро — этот долгий путь привел их к двум премий Эмми и на первую инаугурацию президента США Барака Обамы. Однако с 2012 года Эскобар начал сольную карьеру. В своем творчестве он сочетает классику, джаз, поп-музыку, ритм-энд-блюз и хип-хоп.

Альбом Демиена Эскобара Boundless, вышедший в 2017 году, уже за первые сутки релиза ворвался в ТОП-10 Billboard Classical Crossover Charts и занял первые позиции в iTunes. Пронзительные и чувственные звуки скрипки Эскобара звучат мощнее, чем целый оркестр. Идеальное событие для романтического свидания.

Барокко под звездным небом

Когда: 31 января, 19:30

Где: Киевский планетарий (ул. Большая Васильковская, 57/3)

Стоимость билетов: от 250 грн, в продаже на Concert.ua

Это новое полнокупольное музыкальное шоу в формате 360. Удивительная музыка эпохи Барокко, исполняемая на клавесине, флейте и скрипке, будет звучать прямо под звездами. Арии из барокковых опер и кантат будут исполнять непревзойденные солисты (меццо-сопрано и сопрано).

В программе — Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Георг Фридрих Гендель, Перголези и другие европейские композиторы эпохи барокко. Исполнители — Оксана Слипченко (клавесин), София Крещук (флейта), Оксана Гаврачинская (скрипка) и Лидия Яковенко и Евгения-Амадейя Эдельвайс (вокал).

Intelligency

Когда: 1 февраля, 19:00

Где: Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Белорусский коллектив Intelligency возвращается в Киев — на этот раз в расширенном составе со скрипкой и духовой секцией. Группа, объединяющая techno, IDM и blues, привезет свой новый альбом Renovatio.

В клубе Mezzanine музыканты играют четырехчасовой концерт в три этапа. Сначала зрители увидят live-концерт всей банды со скрипкой и духовой секцией, затем — часовая программа в сокращенном составе Intelligency из двух музыкантов. И в завершение — техно сет.

Смута

Когда: 1-2 февраля, 19:00

Где: Центр Современного Искусства "ДАХ" (ул. Большая Васильковская, 136)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

"Смута" — новый спектакль Влада Троицкого, историческо-психологическая трагедия по пьесе гениального драматурга и театрального философа Klim. В основу спектакля легли события Смутного времени — периода истории Московского царства с 1604 года до 1613 года, который начался с выступления Лжедмитрия I — самозванца. Он, прикидываясь сыном Ивана Грозного, появился на польско-русской границе с войском донских казаков и польских добровольцев.

Масштабная театральная картина в три акта — плотное чувственное погружение в период Смуты. Она дает возможность изнутри прожить зарождения периода стихийных бедствий, тяжелых политической, экономического, социального и государственного кризисов. Режиссер, постановщик, сценограф — Влад Троицкий.