Альбом The 69 Eyes стал рок-релизом года

В своих номинациях также победили Volbeat, Children of Bodom и Rammstein.

Крупнейшее альтернативное музыкальное издание в Финляндии Kaaoszinen подвело итоги 2019-го года. По результатам голосования аудитории, лучшим зарубежным метал-релизом года стал одноименный альбом Rammstein. И это довольно предсказуемо – последний релиз немцев занял первые отметки в чартах по всему миру. При этом лучшим финским метал-альбомом зрители назвали Hexed группы Children of Bodom, объявившей в конце года о своем распаде.

Лучшим зарубежным рок-альбомом 2019-го финны назвали Rewind, Replay, Rebound датской группы Volbeat. Кстати, этот релиз стал первым после изменения состава музыкантов – два года назад группу покинул ее неизменный бас-гитарист Андерс Кьёхольм.

А вот лучшим финским рок-альбомом стал West End группы The 69 Eyes. Ветераны рок-сцены с 30-летним опытом вполне могли издать сборник лучших хитов группы и поехать в юбилейный тур, однако они сделали ставку на новые треки – и, как видим, результат не заставил себя ждать.

Альбом West End для The 69 Eyes – это уже 12-пластинка. Однако годовщину никто не отменял – и сейчас группа находится в большом всемирном туре. "Мы готовимся поехать в тур на четыре года, поэтому не удивляйтесь, если мы будем играть в странах и на континентах, на которых давно не играли", – говорят финны. Вернется The 69 Eyes и в Украину – 11 марта 2020 легендарная готик-группа сыграет в киевском клубе Atlas.

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