Американцы The Score поделились зажигательным лайвом — видео

15 марта рокеры из Нью-Йорка впервые сыграют в Украине. Выступление состоится в Киеве.

Американская инди-рок-группа The Score выложила в сеть лайв-запись своей песни Run Like A Rebel.

Режиссером и продюсером видео стал Брэндон Чейз. Трек Run Like A Rebel вышел на ЕР Stay, который группа представила в августе прошлого года. А прямо сейчас вы можете послушать его в живом исполнении.

"Процесс переноса песни из студии на сцену, если честно, один из самых полноценных процессов существования группы. Песня начинает жить совсем другой жизнью, нежели в студии", — рассказывает вокалист группы Эдди Энтони.

"Просто идеи, возникшие в наших головах, которые мы совместили в нашей маленькой студии на Мелроуз авеню, — и потом эти песни оживают в больших залах, заполненных поклонниками, поющими каждое слово. Это невероятно. Это дурманящее ощущение ", — говорит клавишник Эдан Довер.

А уже совсем скоро вы сами сможете убедиться, насколько эти двое фантастические на сцене. 15 марта 2020 мощные инди-рокеры The Score впервые сыграют в Украине. Выступит дуэт из Нью-Йорка в киевском клубе Bel etage.

Билеты на The Score в Киеве доступны онлайн на Concert.ua.

Кто такие The Score?

The Score — американская инди-рок группа, образованная в 2015 году в Нью-Йорке. В начале карьеры участники группы Эдди Энтони (вокал, гитара) и Эдан Довер (бэк-вокал, клавишные) писали и продюсировали музыку для других артистов, но впоследствии все же поняли, что им суждено работать вместе.

Известность пришла к группе почти случайно: британская сеть супермаркетов, принадлежащая Walmart, использовала их трек Oh My Love в большой рекламной кампании. По словам ритейлера, одной из причин, по которой выбрали эту песню, стало то, что группа была "без подписи и никому не известной".

Сейчас так о The Score никто не скажет. На счету у америкацев всего один полноформатный альбом Atlas и несколько ЕР, однако их треки регулярно звучат в рекламе, фильмах и сериалах Netflix.