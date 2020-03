Американская группа Zebrahead выступит на фестивале UPark

Калифорнийские панки возвращаются в Украину – они сыграют на UPark Festival в основные даты 16-19 июля.

Когда: 9, 16-19 июля 2020 года

Где: Sky Family Park (пр-т Шухевича, 2T)

Стоимость билетов: от 1649 грн, в продаже на Concert.ua

К уже объявленному ранее лайнапу UPark Festival добавились американцы Zebrahead. Эта группа миксует в своем творчестве рэп, панк, фанк, альтернативу с откровенно постироничными текстами и является олицетворением калифорнийской свободы. Фестивальный сет станет уже четвертым их выступлением в Украине.

Смотреть видео Zebrahead – Hell Yeah:

Группа Zebrahead сформировалась в 1996 году на фоне расцвета ска-панка. Однако музыкантов не очень радовала перспектива застрять в рамках одного жанра – они начали экспериментировать и пригласили в свой состав рэпера Али Табатабаи. Что в конечном итоге было правильным решением: ска-панк ушел из зенита, а вот Zebrahead успешно гастролируют до сих пор. За 22 года своего существования группа выпустила 13 студийных альбомов, последний из которых – Brain Invaders – вышел весной прошлого года.

Как стало известно ранее, к уже объявленной фестивальной дате 9 июля добавились еще четыре дня: 16-19 июля. Однодневные билеты на UPark 2020, приобретенных ранее, можно обменять на абонемент до 11 марта. Среди уже объявленных участников – My Chemical Romance, SUM 41, Machine Gun Kelly и Neck Deep (9 июля), The Offspring, Royal Blood, Gogol Bordello, "Звери", Frank Carter and The Rattlesnakes, Poppy и The Regrettes (16-19 июля).

В этом году UPark Festival 2020 состоится уже в четвертый раз и пройдет на территории Sky Family Park в Киеве. Ранее на фестивале выступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars и другие.