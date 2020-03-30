Андреа Бочелли выступит на Пасху в Миланском соборе – концерт будут транслировать онлайн

Уникальное выступление известного тенора пройдет без зрителей – всему причиной эпидемия коронавируса.

В католическую Пасху, 12 апреля, известный итальянский тенор Андреа Бочелли выступит под аккомпанемент органа в Миланском соборе. Концерт пройдет без зрителей, однако его будут транслировать в прямом эфире по всему миру, сообщает издание Milano Today.

Более подробную информацию руководство города обещало сообщить в ближайшее время. По словам мэра Милана Джузеппе Сала, цель этого концерта – показать сильную и сплоченную Италию перед лицом угрозы такого чрезвычайного масштаба, как коронавирус.

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Напомним, сейчас Италия – главный очаг эпидемии в Европе. По состоянию на вечер 29 марта общее количество больных коронавирусом в стране составляло 97 689 человек. Кроме того, здесь зафиксировали наибольшее количество смертей от COVID-19 – 10 779. Хорошая новость заключается в том, что выздоровели 13 030 человек.